O co Mentzen zapyta Nawrockiego? Rozmowa o godzinie 13

Kluczowe fakty: Sławomir Mentzen zaprosił we wtorek kandydatów KO i PiS na rozmowę na jego kanale Youtube.

Przedstawił deklarację składającą się z ośmiu punktów, którą chciałby, aby Trzaskowski i Nawrocki podpisali.

W środę zapytał w swoim mediach społecznościowych o to, jakie pytania miałby zadać kandydatowi PiS.

Transmisję rozmowy Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim będzie można oglądać w TVN24 lub w TVN24+

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen we wtorek opublikował wpis, w którym zaprosił kandydata PiS Karola Nawrockiego i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego na rozmowę na jego kanale Youtube. Jak przekazał później tego dnia, spotkanie z Nawrockim zostało zaplanowane na czwartek o godzinę 13, natomiast z Trzaskowskim na sobotę o godzinie 19.

Mentzen przedstawił również "deklarację zgodną z postulatami jego wyborców", którą obaj kandydaci mieliby podpisać. Na jej podstawie - jak mówił - jego zwolennicy będą mogli wyrobić sobie zdanie w sprawie ewentualnego poparcia któregoś z nich w drugiej turze wyborów.

Mentzen zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich 14,81 procent głosów. Wśród jego wyborców dominowały osoby młode.

Osiem punktów Mentzena

Przedstawiona przez Mentzena deklaracja składa się z ośmiu punktów:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków. 2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego. 3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. 4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. 5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. 6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. 7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej. 8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.

O co będzie pytał Mentzen?

W środę Mentzen opublikował wpis, w którym zapytał swoich obserwujących o to, "jakie pytania chcieliby, żeby zadał Karolowi Nawrockiemu".

Jakie pytania chcielibyście, żebym zadał Karolowi Nawrockiemu? — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 21, 2025 Rozwiń

Wśród odpowiedzi użytkowników pojawiły się pytania takie jak: "Czy pokaże dowody, że finalnie zapłacił Jerzemu te 120 000 zł?", "Czemu kłamał, że widział się z Wielkim Bu tylko raz, skoro są zdjęcia z różnych miejsc?" czy "Kto będzie szefem gabinetu prezydenta, jeśli wygra wybory?".

