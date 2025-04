Andrzej Duda pojawił się na konwencji Karola Nawrockiego Źródło: Zdjęcia organizatora

Pani minister wypunktowała cechy, jakie powinien mieć prezydent Rzeczpospolitej - że Radosław Sikorski tak uważa. Tylko mu się wiece pomyliły - powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński w "Faktach po Faktach" w TVN24, dodając że w tej sytuacji szef polskiej dyplomacji powinien być na konwencji Karola Nawrockiego. - Radosław Sikorski umarłby ze śmiechu, gdyby usłyszał to, co pan powiedział - zareagowała wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.

W niedzielę w Łodzi odbyła się konwencja wyborcza kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który w swoim wystąpieniu mobilizował zebranych do zaangażowania się w kampanię Nawrockiego i oświadczył, że ma zamiar oddać na niego swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Wcześniej Duda mówił, że prezydent kraju nie jest od udzielania poparcia żadnemu z kandydatów.

W tym samym dniu w Poznaniu odbył się wiec kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy odniósł się do konwencji swojego kontrkandydata. - Nie ma zgody na następną marionetkę Kaczyńskiego, mamy dość! - powiedział Trzaskowski. Gościem wiecu kandydata KO był szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Wystąpienie prezydenta na wydarzeniu PiS skomentował również premier Donald Tusk. "'Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo' - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15X. Do widzenia" - napisał szef rządu na platformie X. Duda w trakcie swojego przemówienia kilkukrotnie krytykował obecny rząd.

Niedzielne wydarzenia wokół kampanii prezydenckiej komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Koalicji Obywatelskiej oraz Tobiasz Bocheński, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

- Udział pana ministra Sikorskiego w kampanii Rafała Trzaskowskiego jest jednoznacznym wyrażeniem tego, że Polki i Polacy będą mogli liczyć na pełną współpracę pomiędzy ministrem spraw zagranicznych a przyszłym prezydentem - mówiła Gajewska i dodała: - To podkreślał Radosław Sikorski, że potrzebujemy odpowiedzialnego, wykształconego, doświadczonego polityka, który będzie umiał usiąść do negocjacyjnego stołu i będzie umiał podkreślić znaczenie i wagę Polski w tych wszystkich rozmowach. I tego świadectwem był dzisiaj udział Radka Sikorskiego w tym wiecu.

Na te słowa zareagował Bocheński. - Pani minister wypunktowała cechy, jakie powinien mieć prezydent Rzeczpospolitej - że Radosław Sikorski tak uważa. Tylko mu się wiece pomyliły. Bo gdyby tak uważał, to by był dzisiaj z nami (Karolem Nawrockim - red.) - stwierdził.

- Myślę, że Radosław Sikorski umarłby ze śmiechu, gdyby usłyszał to, co pan powiedział - odpowiedziała mu wiceministra KO.