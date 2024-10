"Populizm u nas już rządził i z nim wygraliśmy"

- My w tym sensie jesteśmy inspiracją, że populizm u nas już rządził i z nim wygraliśmy. Pytają nas: "jak wyście to zrobili". To nie jest tylko Francja czy Niemcy. Brexit był wynikiem populizmu - podkreślił Sikorski, przypominając, że hasło zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej brzmiało "przywrócić kontrolę" - czyli, jak ocenił, analogiczne do haseł stosowanych przez populistów w Polsce.

Według niego "partie populistyczne wyrastają wtedy, gdy tak zwany główny nurt nie docenia albo lekceważy jakiś temat, jakąś sprawę, którą ludzie uważają za ważną - na przykład migrację". Sikorski stwierdził, że w takiej sytuacji "mądry establishment identyfikuje problem, i na tyle, na ile można, metodami cywilizowanymi, go rozwiązuje". - Właśnie to robimy w Polsce - zapewnił.

Minister przestrzegł, że populizm "to jest zagrożenie dla porządku europejskiego, bo w pakiecie z tym, co populiści zidentyfikowali jako prawdziwą bolączkę, czasami można dostać rzeczy odjazdowe". - One mogą czasami być niebezpieczne, ale w demokracji na koniec my, politycy, musimy zrobić to, czego ludzie chcą - dodał szef MSZ.