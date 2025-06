Podział Polski przesądził. "Liczą się aktualne żale i pretensje"

Artykuł dostępny w subskrypcji

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja - w której Rafał Trzaskowski miał lekką przewagę nad Karolem Nawrockim - zwracano uwagę na bardzo dobry wynik Sławomira Mentzena i wysokie miejsce Grzegorza Brauna. Zastanawiano się, kto i komu przekaże poparcie, jak przepłynie elektorat. A szczególnie jak w drugiej turze zagłosują młodzi, którzy w pierwszej tak licznie poparli Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga. Analizowano, czy bastion PiS, czyli ściana wschodnia, nadal będzie tak mocno popierać Nawrockiego i czy Trzaskowski znów wygra w największych miastach. Tymczasem druga tura pokazała, że w niektórych przypadkach sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Wygrał Karol Nawrocki. Wraz z ekspertami przeanalizowaliśmy, jak zmieniły się preferencje wyborcze młodych i seniorów, kobiet i mężczyzn oraz jak zmienił się rozkład poparcia w poszczególnych kategoriach wyborców.

Trzaskowski zdobył starszych wyborców. Stracił młodych

Według late poll Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) 53,2 procent głosów uzyskał Karol Nawrocki, a 46,8 procent Rafał Trzaskowski. Zaś wśród najstarszych wyborców, powyżej sześćdziesiątego roku życia, można powiedzieć, że jest remis: Nawrockiego poparło 51 procent, a Trzaskowskiego - 49 procent seniorów. W porównaniu z pierwszą turą poparcie najmłodszych wyborców znacząco się zmieniło. Wcześniej zagłosowali bowiem przede wszystkim na Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga (odpowiednio 34,8 i 18,7 procent). Natomiast jeśli chodzi o seniorów, obaj kandydaci w obu turach mieli podobne wyniki.

- W najmłodszych grupach wyborców, 18-29 i 30-39 lat, wygrał teraz Karol Nawrocki. Według late poll w grupie 30-39 lat nawet dosyć widocznie, bo 54 do 46 procent. W grupie od 40 do 60 lat wygrał Trzaskowski. To pokazuje z jednej strony wyraźniejsze poparcie młodych dla Nawrockiego, a z drugiej strony, zwrócenie się sztabu Trzaskowskiego w stronę najstarszych wyborców - ocenia dr Michał Kotnarowski, socjolog i politolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem świadczy to również o tym, że w trakcie całej kampanii, a także między pierwszą a drugą turą, Trzaskowski zdobył starszych wyborców, ale stracił młodych. - Jego przekaz kampanijny trafił do najstarszych, a pamiętajmy, że to jest największa grupa elektoratu, więc to też mógł być powód tego zwrotu dokonanego przez sztab Trzaskowskiego - zauważa ekspert.

W pierwszej turze wśród mężczyzn w wieku 18-29 lat zwyciężył Sławomir Mentzen (47,6 procent) przed Adrianem Zandbergiem (13,07 procent), Rafałem Trzaskowskim (9,9 procent) i Karolem Nawrockim (8,8 procent). U kobiet najlepszy wynik uzyskał Adrian Zandberg (24,9 procent), a Sławomir Mentzen był drugi z 21,3 procentami poparcia. Za nimi znaleźli się Rafał Trzaskowski (15,5 procent) i Karol Nawrocki (12,8 procent). Wyraźnie lepszy wynik wśród młodych kobiet uzyskała też Magdalena Biejat. W najmłodszej grupie kobiet mogła liczyć na 9,5 procent poparcia. U mężczyzn przed trzydziestką zdobyła zaledwie 1,8 procent głosów.

Płeć wyborców miała znaczenie. Szczególnie tych od Mentzena

Jak się to przełożyło na wyniki drugiej tury? Doktor Kotnarowski podkreśla, że w przeciwieństwie do poprzednich wyborów prezydenckich, tym razem płeć wyborców miała znaczenie. - W drugiej turze Nawrocki ma o dziesięć punktów procentowych większe poparcie wśród mężczyzn, a Trzaskowski o sześć punktów procentowych większe wśród kobiet. Jeśli zestawić to z wiekiem, to młodzi mężczyźni, wcześniej wyborcy Mentzena, w zdecydowanej większości zagłosowali na Nawrockiego, ale Trzaskowski zgarnął głosy młodych kobiet, wcześniej wyborczyń Zandberga i Biejat - analizuje dr Kotnarowski.

Podobnie ocenia to prof. Dorota Piontek, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Można śmiało postawić tezę, że Nawrocki ma większe poparcia wśród najmłodszych wyborców dzięki tym, którzy w pierwszej turze zagłosowali przede wszystkim na Sławomira Mentzena, a także na Grzegorza Brauna czy może nawet Adriana Zandberga - mówi. Dlaczego? - Karol Nawrocki mógł być postrzegany w pewnym sensie jako przedstawiciel elektoratu antysystemowego - odpowiada politolożka. Zarówno więc ona, jak i dr Kotnarowski oceniają, że przewaga Nawrockiego wśród najmłodszego elektoratu wzięła się stąd, że zagłosowali na niego przede wszystkim najmłodsi wyborcy Sławomira Mentzena.

Dr Kotnarowski zauważa jeszcze jedno ciekawe zjawisko. - W poprzednich wyborach wśród emerytów zdecydowanie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda. Teraz to jest pół na pół. To jest spójne z tym, że Trzaskowski zdobył poparcie starszego elektoratu, a tym samym przekonał do siebie emerytów - dodaje ekspert. W 2020 roku w drugiej turze wyborów Andrzeja Dudę poparło 52 procent seniorów.

Utrzymuje się podział Polski. Nie tylko na wschód i zachód

Komentując sondażowe wyniki late poll, prof. Piontek podkreśla, że utrzymuje się różnica między poparciem dla ugrupowań i kandydatów liberalnych a konserwatywnych przede wszystkim ze względu na miejsce zamieszkania.

Sondaż late poll pokazuje, że na wschodzie Polski znowu zdecydowanie wygrał kandydat PiS. W województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim była to przewaga zdecydowana, sięgająca nawet kilkudziesięciu punktów procentowych. Mniejszą przewagę ma kandydat PiS w województwie małopolskim.

- Można powiedzieć, że umownie po lewej stronie Wisły jest zdecydowanie bardziej liberalnie. Natomiast po prawej stronie, ściana wschodnia to absolutne poparcie dla kandydatów prawicowych. Ten podział jest względnie trwały - ocenia politolożka.

Podkreśla także stałe podziały w innych kategoriach - takich jak miasta i wsie; wykształcenie; wykonywany zawód. Według late poll wśród wyborców z wykształceniem podstawowym, zasadniczym i zawodowym przewagę ma kandydat PiS. Największa jest w tej pierwszej grupie: Nawrocki ma tu aż 73 procent poparcia, zaś Trzaskowski zaledwie 27 procent. Jeśli chodzi o osoby z licencjatem i wykształceniem wyższym, tu z kolei wygrywa prezydent Warszawy: ma 61 procent poparcia, a jego kontrkandydat 39 procent.

Jeśli chodzi o wykonywany zawód, Trzaskowski wygrał w grupie właścicieli/współwłaścicieli firm. Miła tam 55,4 procent poparcia, a Nawrocki - 44,6 procent. W pierwszej turze w tej grupie najwięcej wyborców głosowało na Trzaskowskiego - 37,5 procent i wówczas profesor Szymon Ossowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oceniał: "Ta grupa to główna szansa Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej musi ich przejąć, jeśli marzy o zwycięstwie". Jak pokazuje sondaż, choć mu się udało, zwycięstwa mu to nie zapewniło.

Zdecydowaną przewagę Trzaskowski ma też wśród dyrektorów, kierowników i specjalistów. Wygrywa tu 63,7 do 36,3 procent. Natomiast Nawrocki cieszy się większych poparciem wśród rolników (80,1 procent do 19,9 procent Trzaskowskiego) i robotników (69,3 procent do 30,7 procent dla prezydenta Warszawy). Dlatego na wsi wygrał Nawrocki z poparciem 64,2 procent, zaś największe miasta postawiły na Trzaskowskiego, gdzie zdobył 66,8 procent głosów.

"Nie liczy się jakość kandydata czy kandydatki"

- Te podziały związane z wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania, rodzajem wykonywanej pracy rozkładają się w taki sposób, że ci, o których moglibyśmy powiedzieć, że są poniżej mediany, głosują na ugrupowania i kandydatów konserwatywnych, prawicowych, ale nie w sensie ekonomicznym, tylko ideowym. Na ugrupowania bardziej populistyczne, bardziej wyrażające interesy "zwykłego" człowieka. Tak się jeszcze składa, że to są zwykle rejony Polski raczej wschodniej, południowo-wschodniej - analizuje prof. Piontek. - Natomiast ci, którzy są powyżej mediany, mają tendencję do głosowania na kandydatów czy na ugrupowania, które reprezentują pewne aspiracje wykraczające poza średnią - uważa ekspertka. Przypomina, że ta oś podziału była silnie akcentowana w całej kampanii przez sztab Karola Nawrockiego. - To był podział na takiego zwyczajnego chłopaka z blokowiska, który ciężką pracą odniósł sukces, i na przedstawiciela elit - przypomina.

I podsumowuje, co dziś ma znaczenie dla wyborców przy wyborze kandydata. - Mamy do czynienia z pewnymi stałymi uwarunkowaniami, ale też z bardzo chybotliwą, rozemocjonowaną demokracją, w której tak naprawdę te wszystkie zmienne są wtórne wobec żalów, jakie wyborcy mają do polityków. Bo też od pewnego czasu można zauważyć, że tak naprawdę wybory nie dotyczą kandydatów - twierdzi prof. Piątek. Bo niby badania CBOS-u pokazują, jakie są oczekiwania wyborców wobec prezydenta, ale: - Przychodzi kompletnie nieznana osoba, która okazuje się być takim samym rywalem do najważniejszego urzędu w państwie, jak wszystkie inne. Czyli tak naprawdę nie liczy się jakość kandydata czy kandydatki, nie liczą się cechy charakteru, przeszłość, tylko liczą się aktualne żale i pretensje wyborców oraz to, wobec kogo będą chcieli te swoje żale i frustracje wykazać - kwituje ekspertka.