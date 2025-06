"Moc jest z nami!". Małgorzata Trzaskowska zabiera głos

Trzaskowska: chciałabym podziękować przede wszystkim kobietom Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski otrzymał 50,3 procent głosów uczestników sondażu exit poll pracowni Ipsos. Karolowi Nawrockiemu dają one 49,7 proc. Różnica między kandydatami jest więc minimalna i wynosi 0,6 punktu procentowego.

Choć wyniki - jak mówi sam Rafał Trzaskowski - są "na żyletki", w sztabie kandydata KO panuje już widoczna radość. - Chciałem podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany na mnie głos - przekazał po ogłoszeniu sondaży Trzaskowski. Kontynuując podziękowania, zwrócił się też do członków swojej rodziny. Obecny w sztabie tłum zaczął wówczas skandować głośne: "Gosia! Gosia! Gosia!".

Małgorzata Trzaskowska o wynikach wyborów

W odpowiedzi na reakcję zebranych Małgorzata Trzaskowska wyjęła z dłoni męża mikrofon i sama zwróciła się do sali. - Kochani, jestem bliska zawału serca dzisiaj chyba - zaczęła żartobliwie. - Myślę, że cześć z was również - dodała, by po chwili przejść do podziękowań. Te skierowała przede wszystkim do kobiet.

- Chciałam podziękować wszystkim bardzo, przede wszystkim oczywiście kobietom. Cały czas mówię: 'jest w nas moc' - powiedziała Małgorzata Trzaskowska. - Moc jest z nami! Moc jest z nami! - odpowiedział jej zebrany w sztabie tłum.