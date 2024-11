W PiS "rozstrzyga się wybór między dwoma kandydatami"

Kiedy PiS ogłosi kandydata? Terlecki: myślę, że w sobotę, ale to nie jest jeszcze przesądzone

Tego samego dnia w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek Terlecki był pytany o to, kiedy odbędzie się oficjalne ogłoszenie kandydata. Jak sugerował Jarosław Kaczynski, miałoby się to stać, zanim swoją nominację wskaże Koalicja Obywatelska, czyli przed sobotą.

- Ja myślę, że będziemy czekać właśnie do soboty i zrobimy to w sobotę, ale to nie jest jeszcze przesądzone. Będzie jeszcze zabranie kierownictwa i rozstrzygnie ostatecznie, czy to rzeczywiście będzie sobota - przekazał wiceprzewodniczący klubu. Ocenił też, że ogłoszenie nastąpi jego zdaniem "tradycyjnie w Krakowie".