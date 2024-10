To, kto wystartuje w wyścigu o prezydenturę wciąż pozostaje otwarte. W przypadku PiS realną, choć niecodzienną, opcją są prawybory. - Do tej pory wydawało się, że na czele listy jest trójka kandydatów. Teraz zaczął się liczyć "ten czwarty" - powiedział w programie "W kuluarach" Konrad Piasecki. Według Arlety Zalewskiej może chodzić o Przemysława Czarnka.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był pytany w tym tygodniu na konferencji prasowej w Sejmie o wewnętrzny "wyścig" w partii, w którym wyłoniony zostanie kandydat PiS na prezydenta. - Nasz problem polega na tym, że są remisy. Są różne płaszczyzny porównawcze, różne kryteria. Nawet w niektórych z tych badań jest ich kilkanaście (kryteriów - red.), to jest punktowane. Później, jak dochodzi do podsumowań, to mamy remisy. Na tym polega problem - przyznał Kaczyński. - Gdyby tych remisów nie było, to być może już by była decyzja. Krótko mówiąc: mamy dużo dobrych kandydatów - powiedział.