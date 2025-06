Wybory prezydenckie 2025. Kraków założył się z Warszawą o frekwencję. Kto prowadzi?

PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów na godzinę 17 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi władze Krakowa ogłosiły zakład między stolicą Małopolski i stolicą Polski - Warszawą. Chodzi o poziom frekwencji wyborczej.

Jeżeli ostateczna frekwencja w wyborach będzie wyższa w Warszawie, wtedy mieszkańcy królewskiego miasta będą musieli 5 czerwca w Święto Krakowa "wyjść na dwór". Jeśli jednak wygra Kraków, mieszkańcy miasta stołecznego będą musieli uznać prymat "wychodzenia na pole" i 4 czerwca w Święto Warszawy "wyjdą na pole".

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej do godziny 12 prowadził Kraków z wynikiem 26,73 procent. Za to w Warszawie frekwencja do południa wyniosła 26,44 procent.

Z danych PKW na godzinę 17 wynika, że w Warszawie udało się osiągnąć frekwencję 61,45 procent i to ona jest teraz na prowadzeniu. W Krakowie jest już 58,98 procent.

Różnica jest nadal niewielka, a walka trwa.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo