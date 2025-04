Dwie rundy, pojedynki "jeden na jeden". Debata wszystkich kandydatów

Trzaskowski z flagą Polski na debacie (28.04.2025) Źródło: Super Express

Kandydaci na prezydenta zmierzyli się w debacie organizowanej przez "Super Express". Trwała ponad 2,5 godziny. W pierwszej rundzie kandydaci przepytywali siebie nawzajem. W drugiej wygłosili swobodne oświadczenia.

Artykuł aktualizowany.

Debata rozpoczęła się o godzinie 18 i zakończyła przed 21. Uczestniczyło w niej wszystkich trzynastu kandydatów, którzy biorą udział w tegorocznych wyborach prezydenckich: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Debatę poprowadzili zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" Jan Złotorowicz oraz dziennikarz polityczny Jacek Prusinowski. Została podzielona na dwie rundy. W pierwszej kandydaci zadawali pytania sobie nawzajem. Każdy uczestnik zadał trzy pytania. Do dwóch wskazywał dwie osoby. Trzecia osoba została mu przypisana w losowaniu.

W drugiej rundzie kandydaci wygłosili krótkie, 90-sekundowe oświadczenia.

Pytania Adriana Zadberga

Kolejność wystąpień kandydatów została wylosowana. Jako pierwszy pytania do wskazanych przez siebie przeciwników oraz jednego przypisanego w losowaniu zadawał Adrian Zandberg. Następnie kolejny uczestnicy debaty.

Pytanie Adriana Zandberga do kandydata PO Rafała Trzaskowskiego: partia, którą pan reprezentuje przed wyborami obiecywała, że skończy z traktowaniem majątku publicznego jako koryta dla polityków. To się nie wydarzyło. Jedyne co zostało zrobione, to to, że legitymacje PiS-u zmieniły się teraz na legitymacje PO i waszych przystawek (...) Chciałem zapytać, dlaczego półtora roku temu okłamaliście miliony Polaków w tej sprawie i czy nie jest wam wstyd?

Trzaskowski z flagą Polski na debacie (28.04.2025)

Rafał Trzaskowski: Ustawiać się w roli recenzenta każdy potrafi. Był taki moment, kiedy mógł pan wejść do rządu, w którym mógł pan realizować postulaty swojej partii. Na przykład te, które naprawdę dotyczą wszystkich nas i które są dla wszystkich nas ważne, jak w sprawie mieszkań. Myślę, że w tej sprawie bylibyśmy w stanie się porozumieć i dojść do porozumienia, kompromisu, wypracować pewne rozwiązania, które by były po prostu dobre dla Polek i Polaków. Myślę, że takich spraw znaleźlibyśmy mnóstwo.

Pytanie Adriana Zandberga do wylosowanego Grzegorza Brauna: Parę miesięcy temu powiedział pan zdanie, z którym się zgadzam, że "Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym". (...) Dlaczego broni się pan rękami i nogami przed tym, żeby otwarcie powiedzieć, że Władimir Putin jest zbrodniarzem?

Grzegorz Braun: Chwała Bogu nie graniczymy z żydowskim państwem położonym w Palestynie, bo wówczas ludobójcza polityka, reklamowana przez ministrów, rabinów i generałów Izraela mogłaby łatwo zwrócić się przeciw nam. Natomiast, chwała Bogu, również nikt nam Rosji nie stręczy jako naszego serdecznego przyjaciela, (...), i to jest różnica. Kolejna różnica jest taka, że granicząc z Rosją, powinniśmy dążyć do normalizacji relacji. Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakiś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobry interes.

Pytanie Adriana Zandberga do Karola Nawrockiego: Dorasta pokolenie dziedziców, którzy odziedziczą za chwilę miliardy kompletnie za nic. Kiedy normalni Polacy urabiają sobie ręce po pachy, żeby przetrwać od pierwszego do pierwszego, to oni nigdy nie będą pracowali. Na zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych przenoszenie majątków z pokolenia na pokolenie tych wielkich fortun jest obłożone podatkiem. Pan zapowiedział, że chce pan wpisać do konstytucji zakaz takiego podatku. To znaczy, że chce pan stanąć po stronie bardzo wąskiej elity. Chce pan chronić miliarderów. Dlaczego?

Karol Nawrocki: Moja propozycja podatkowa odnosi się do jasnej deklaracji, że jestem przeciwnikiem podatku katastralnego i to jest najważniejsze. Do konstytucji chcę wpisać w sposób jednoznaczny i będę się o to ubiegał, wyraźny sprzeciw wobec podatku katastralnego.

Karol Nawrocki odpowiada Adrianowi Zandbergowi

Pytania Szymona Hołowni

Pytanie Szymona Hołownia do Rafała Trzaskowskiego: Czy jeżeli zostaniesz prezydentem, podpiszesz ustawę, która porządkuje sytuację w spółkach Skarbu Państwa, która nie dopuści do tego, żeby partyjny nepotyzm, zatrudnianie hejterów, ludzi z Tramwajów Warszawskich było standardem w tym, co jest państwowym majątkiem.

Rafał Trzaskowski: Będę zwolennikiem tego typu rozwiązań i jestem. Dziwi mnie to, że próbujesz atakować Warszawę, dlatego, że jesteś jedynym spośród kandydatów, którzy tutaj stoją, którzy ze mną w pewnym sensie prowadzą miasto stołeczne, dlatego, że twój człowiek jest moim zastępcą. I wiesz dobrze, że jeżeli choroba partyjniactwa toczy państwo, to ja jestem absolutnie gotów z nią walczyć i ręka w rękę możemy to zrobić razem. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Tylko proszę cię o jedno. Dlatego, że - tak jak powiedziałem, to jest bardzo łatwe się dystansować do tego, co robi w tej chwili rząd i atakować go z wygodnej pozycji - natomiast przypomnę ci, że jesteś drugą osobą w koalicji rządzącej i ponosisz dużo większą odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje w spółkach Skarbu Państwa niż ja.

Pytanie Szymona Hołownia do wylosowanego Marka Jakubiaka: położyłem w Sejmie wraz z posłami projekt ustawy, który wprowadzi, w sytuacji, gdyby komuś przyszło do głowy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, obwiązek przeprowadzenia referendum w tej sprawie (...) Czy zagłosuje pan za takim projektem?

Marek Jakubiak: Mam nadzieję, że wtedy, kiedy pan to uruchomi, już będę prezydentem, a więc to ja ogłoszę to referendum. Zbliża się moment odpowiedzi na pytanie, czy UE oby nam się jeszcze opłaca.To widać po sondażach, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Unię.

Pytanie Szymona Hołowni do Sławomira Mentzena: Ponieważ na ostatniej debacie powtarzał pan "dlatego, jeżeli nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie, mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze", chcę zapytać, dlaczego, jeżeli nie chcemy, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, należy głosować na pana, ponieważ ma pan najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze?

Sławomir Mentzen: Sprawa jest prosta. Skoro w wynikach prawie wszystkich badań, mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, po to, żebym mógł tam z nim wygrać, po to, żeby te złe wasze rządy wreszcie zakończyć. Chyba jest zupełnie oczywiste, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to wyglądało tak samo jak teraz, tylko że gorzej. To znaczy nie będziecie posuwali kraju w dobrym kierunku. Jeżeli wygra pan, będzie dokładnie to samo, to znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś chce prawdziwej zmiany, jeżeli ktoś chce, żeby Polska wreszcie naprawdę odrzuciła Zielony Ład, nie respektowała paktu migracyjnego nie stosowała takiej polityki na kolanach względem chociażby Ukrainy, no to Polsce wreszcie musi coś zmienić.

Sławomir Mentzen odpowiada Szymonowi Hołowni

Pytania Sławomira Mentzena

Pytanie Sławomira Mentzena do Rafała Trzaskowskiego: W trakcie pierwszego kryzysu migracyjnego mówił pan, żeby będziemy musieli przyjmować nielegalnych migrantów, że przyjęcie nielegalnych migrantów to nasza polisa ubezpieczeniowa, a w trakcie obecnej kampanii próbuje nas pan przekonać, że to jest wcale nieprawda, że będzie pan prowadził politykę, która nie wpuszcza do Polski nielegalnych migrantów. Dlaczego przez całą kampanię okłamuje pan w tej sprawie Polaków?

Rafał Trzaskowski: Świat się zmienił i mamy w tej chwili wojnę na naszej wschodniej granicy, wojnę hybrydową, bo Putin i Łukaszenka przywożą na tę granicę migrantów (...) Przez ostatnie osiem lat pan Szefernekar, szef kampanii pana Nawrockiego za to odpowiadał i zostawił nam dziurawą granicę, zostawił nam wizy, które były rozdawane na lewo i na prawo. W tej chwili zabraliśmy się za to, żeby radzić sobie z tym problemem. W tej chwili mamy najbezpieczniejszą granicę w Unii Europejskiej.

Rafał Trzaskowski odpowiada Sławomirowi Mentzenowi

Pytanie Sławomira Mentzena do wylosowanego Marka Wocha: Jak pan się czuje z tym, że partia rządząca Polską, PO, wysyła do samorządów pisma, które stwierdzają, że jeżeli nie będą budowały centrów integracji cudzoziemców, to tym gminom, tym samorządom będą odbierane pieniądze unijne, będę musieli zwracać już pobrane dotacje unijne wraz z odsetkami? Czy to jest duży problem dla samorządów, które nie życzą sobie tysięcy nielegalnych migrantów na ulicach swoich miast?

Marek Woch: Bezpartyjni Samorządowcy od lat podnoszą problem ingerowania w zadania, które muszą wykonywać i mogą wykonywać samorządowcy, jednocześnie ograniczają finansowanie. Czyli tak naprawdę przez partie polityczne samorządy zostały wzięte pod but już dawno temu. (...). Tak naprawdę dzisiaj samorządowcy, radni, sołtysi nie czują, że mają wsparcie w posłach.

Pytanie Sławomira Mentzena do Szymona Hołowni: Był pan zwolennikiem przyjęcia waluty euro i to jak najszybciej. Chciał pan przyjęcia euro, zakończenia gotówki, przyjęcia pieniądza cyfrowego, a trzy tygodnie temu na debacie w Republice mówił zupełnie co innego. Kłamał pan, czy pan zmienił zdanie?

Szymon Hołownia: Czasy się zmieniły i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć euro, mimo że zobowiązaliśmy się do tego wchodząc do Unii Europejskiej, o czym pan też wie. W perspektywie następnej prezydentury i jeszcze następnej kadencji to się nie wydarzy, więc proszę nie wymyślać strachów, których nie ma (...). Jeśli chodzi o gotówkę, z pytania, które usłyszałem i wyczytałem wynikało, że chodzi o cyfrowe narzędzia płatności. Za nimi jestem bardzo. Natomiast gotówka powinna zostać.

Szyman Hołownia odpowiada Sławomirowi Mentzenowi

Pytania Joanny Senyszyn

Pytanie Joanny Senyszyn do Sławomira Mentzena: czy ma pan jakiś plan, jak ukrócić sprzedawanie ziemi Kościołowi katolickiemu za dwa procent wartości? (...) Jaki jest pana stosunek w ogóle do zwolnień podatkowych Kościołów i związków wyznaniowych?

Sławomir Mentzen: Chciałbym, żeby Kościoły, związki wyznaniowe były traktowane tak samo jak inne organizacje. Jeżeli organizacje pozarządowe, na przykład fundacje, albo stowarzyszenia mają prawo do zwolnienia podatkowego, ponieważ zajmują się chociażby działalnością charytatywną, to Kościół katolicki, czy jakakolwiek inna organizacja religijna ma takie samo prawo, ponieważ jest organizacją pozarządową, do korzystania z tych samych zwolnień, co każda inna fundacja, czy każde inne stowarzyszenie. Jestem oczywiście przeciwny temu, żeby jakiejkolwiek organizacje kupowały jakąś ziemię za dwa procent ich wartości.

Sławomir Mentzen odpowiada Joannie Senyszyn

Pytanie Joanny Senyszyn do wylosowanego Artura Bartoszewicza: Pan popiera zwiększenie wydatków na obronność. Jak zamierza przekonać społeczeństwo, że więcej czołgów to lepsze życie?

Artur Bartoszewicz: Nie jest tak, że nie możemy zbudować gospodarki na takim poziomie, równocześnie mając środki na to, żeby mieć możliwość obrony a z drugiej strony zaspokoić wszystkie świadczenia, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb obywateli.

Artur Bartoszewicz odpowiada Joannie Senyszyn

Pytanie Joanny Senyszyn do Karola Nawrockiego: Czy jako prezydent podpisałby ustawę o powszechnym poborze do wojska? Czy dotyczyłaby również kobiet?

Karol Nawrocki: Pobór do wojska powinien się odbywać na zasadzie dobrowolności. Należy przyspieszyć oczywiście system rekrutacji do Wojska Polskiego, bo on spadł za rządów Platformy Obywatelskiej. Te pobory są trzykrotnie niższe i do Wojska Polskiego, i do Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc wojsko jest dzisiaj zaniedbane niestety pod tym względem. Trzeba zbudować silną, nowoczesną armię, ale pozostawać na zasadzie dobrowolności, która jest fundamentalna także dla mnie. Oczywiście ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość odwieszenia tego i pewnych zmian, ale dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji, w której wymagałoby to przymusowego poboru do służby wojskowej.

Karol Nawrocki odpowiada Joannie Senyszyn

Pytania Krzysztofa Stanowskiego

Pytanie Krzysztofa Stanowskiego do Rafała Trzaskowskiego: Mówił pan o wojnie hybrydowej. Kiedy skończyli się migranci, których powinniśmy utulić, a zaczęli się agresywni najeźdźcy?

Rafał Trzaskowski: W 2015 roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym kryzysem migracyjnym na Morzu Śródziemnym. I wtedy, jako minister spraw europejskich mówiłem, że trzeba utwardzić granice. Mówiłem o tym, że jeżeli będzie presja ze strony Ukrainy, to w tym momencie nie będziemy przyjmowali żadnych innych uchodźców, (..). I to się niestety ziściło wiele lat później, (..). Ale ja bardzo chętnie z panem na ten temat dłużej porozmawiam.

- Tak? Przyjmie pan zaproszenie? – pytał Stanowski.

- Nie, ja zapraszam do siebie, bo ja też mam na YouTube swój kanał – odparł Trzaskowski.

- Dobrze, może być u pana – odparł kontrkandydat. I dodał: - Jesteśmy umówieni.

Pytanie Krzysztofa Stanowskiego do wylosowanego Adriana Zandberga: Czy nie denerwuje pana fakt, że nie ma pan szans na zwycięstwo, bo żyjemy w kraju, którym zarządza się przez sondaże? Czy sondaże powinno się ograniczyć lub zakazać?

Adrian Zandberg: Wierzę w to, że ostatecznie decyzje przy urnach podejmują ludzie, a nie właściciele sondażowni. Było już tak 10 lat temu, że był taki prezydent, który był głęboko przekonany o tym, że wygra w pierwszej turze. Wszystkie sondaże tak właśnie wskazywały. Potem okazało się, że ten prezydent nie został prezydentem, bo ostatecznie siła, realna siła jest w rękach ludzi.

Adrian Zandberg odpowiada Krzysztofowi Stanowskiemu

Pytanie Krzysztofa Stanowskiego do Szymona Hołowni: Mówił pan jeszcze niedawno o wprowadzeniu euro. Co się zmieniło? Na czym polega to, że czasy się zmieniły, o czym pan mówił?

Szymon Hołownia: Zawsze mówiłem, że euro nie jest dogmatem, sprawą kluczową. Natomiast jest naszym zobowiązaniem. Ale czy jest czas, żeby zacząć procedurę, to trzeba precyzyjnie zdecydować. Kiedy wiemy, że jesteśmy w sytuacji deficytu, to nie należy takiej decyzji podejmować. Euro należy wstrzymać do momentu, kiedy nasza gospodarka będzie pozwalała o tym myśleć.

Pytania Artura Bartoszewicza

Pytanie Artura Bartoszewicza do Karola Nawrockiego: Subwencje stały się narzędziem rozpusty i narzędziem niszczenia demokracji. Czy popiera pan mój pomysł dotyczący "odpisu PIT-owskiego", jeżeli chodzi o finansowanie partii politycznych.

Karol Nawrocki: Pana propozycja jest ciekawa do rozważenia. Ale ja teraz jasno się nie zadeklaruję. Pytanie Artura Bartoszewicza do Sławomira Mentzena: Czy Konfederacja i pan pomogą mi w realizacji zakazu pracy członków partii politycznych i ich rodzin w spółkach Skarbu Państwa?

Sławomir Mentzen: Jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby politycy zasiadali w spółkach Skarbu Państwa, żeby byli tam członkowie ich rodzin.

Pytanie Artura Bartoszewicza do Rafała Trzaskowskiego: Czy zgodzi się pan na odrzucenie rozwiązań takich jak system AMLA? (Bartoszewicz mówił o AMLI jako o systemie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Rafał Trzaskowski: Jeżeli chodzi o Unię Europejską i jej przepisy - przepisy, które mówią o tym, że należy walczyć z praniem brudnych pieniędzy, trzeba jak najbardziej popierać. W ten sposób walczymy skutecznie z mafią.

Pytania Marka Wocha

Pytanie Marka Wocha do Magdaleny Biejat: Patologię w Narodowym Funduszu Zdrowia stworzyła Lewica likwidując 21 lat temu kasy chorych, które już dobrze zaczęły funkcjonować (...) Czy Pani nie widzi korelacji, że Lewica się nie nadaje do reformy ochrony zdrowia?

Magdalena Biejat: Zanim odpowiem na to pytanie, powiem tylko jedno. To jest skandaliczne, że pozwala się na to, żeby taki ściek antysemicki, jaki zaprezentował pan Braun na samym początku tej debaty, przeszedł w tym studiu bez echa. To są skandaliczne słowa i one nie powinny mieć nigdy miejsca w debacie publicznej, bo nie ma żadnego, żadnego absolutnie, żadnej wymówki, żeby stosować antysemityzm i ksenofobiczne teksty. Ja nie będę milczeć wtedy, kiedy ludzie mówią takie rzeczy. Odpowiadając na pana pytanie, 21 lat temu ledwo skończyłam studia. Reprezentuję nowe pokolenie lewicy, młodej lewicy, które zawsze będzie stało po stronie sprawnie działającej ochrony zdrowia. Dlatego zawsze będę stała po stronie pacjentów, po stronie lekarzy, po stronie pielęgniarek, po stronie ochrony zdrowia, która realizuje konstytucyjne prawo każdego obywatela do tego, żeby po prostu do lekarza się dostać.

Magdalena Biejat o "antysemickim ścieku" na debacie

Pytanie Marka Wocha do wylosowanego Rafała Trzaskowskiego: Jak pan chce rozwiązać problem sporu PO-PiS? Pięć lat temu w kampanii wyborczej pan mówił, że nie ma premiera Tuska już w Polsce i nie powinno być Kaczyńskiego. Po pięciu latach jest pan Tusk i pan Kaczyński.

Rafał Trzaskowski: Różnica jest poważna i istotna. Z jednej strony mamy pana Nawrockiego, który jasno wczoraj powiedział, bo już maski spadły, że jest decyzją pana Kaczyńskiego. A ja zostałem wybrany w prawyborach decyzją kilkunastu tysięcy moich koleżanek i kolegów z kilku partii politycznych. Mam dosyć poważny mandat do tego, żeby być politykiem niezależnym. Przez cały czas mówię o tym, żeby wyciągnąć rękę do innych (...) Przez cały czas nawołuję do tego, żebyśmy budowali wspólnotę, przynajmniej w sprawach najważniejszych.

Pytanie Marka Wocha do Szymona Hołowni: Mówi pan w wywiadach, że jest niezależny, nie ma pan szefa (...) ale szef pana sztabu, Jacek Cichocki współpracował pięć lat z Tuskiem.

Szymon Hołownia: Cichocki jest państwowcem. I Tusk do tej pracy, którą było nadzorowanie służb (…), potrzebował właśnie kogoś, kto nie będzie miał partyjnej afiliacji. I tak właśnie ja myślę o prezydenturze, żeby tam, w tej kancelarii prezydenta, którą będę tworzył, byli państwowcy.