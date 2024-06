Ludzie, którzy nie zabiegają o wolność na nią nie zasługują - powiedział w "Faktach po Faktach" Jakub Wygnański z fundacji "Stocznia", zachęcając do udziału w wyborach europejskich. Grażyna Kopińska, ekspertka do spraw przejrzystości życia publicznego zwróciła uwagę, że w trwającej kampanii wyborczej "nie ma żadnej rozmowy na temat tego, czym naprawdę zajmuje się Parlament Europejski". - Ta kampania jest prowadzona w ten sposób, że my wiemy tylko, że jedni są przeciwko, a drudzy są za Zielonym Ładem i przeciwko sobie przy okazji - dodała.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich państwach Unii Europejskiej w dniach od 6 do 9 czerwca. Głosowanie ma charakter bezpośredni - wziąć w nim udział mogą wszyscy uprawnieni do tego obywatele UE. Wybranych zostanie łącznie 720 europosłów na kadencję 2024-2029. W Polsce w eurowyborach zagłosujemy w niedzielę, 9 czerwca. Wybierzemy 53 europarlamentarzystów.

"Nie ma żadnej rozmowy na temat tego, czym naprawdę zajmuje się Parlament Europejski"

- Ludzie powinni iść do wyborów, ale w sytuacji, kiedy wiedzą, na co głosują, jakie zadania ma instytucja, do której przedstawicieli wybierają i znają ludzi, na których mają głosować - mówiła w TVN24 Grażyna Kopińska, ekspertka do spraw przejrzystości życia publicznego, współpracowniczka Fundacji Batorego.

W jej ocenie, "ta kampania jest prowadzona w ten sposób, że my wiemy tylko, że jedni są przeciwko, a drudzy są za Zielonym Ładem i przeciwko sobie przy okazji oraz, że trzeba zrobić porządek z imigracją, z sytuacją na granicy".

- Każdy ma inną odpowiedź na to pytanie. Natomiast nie ma żadnej rozmowy na temat tego, czym naprawdę zajmuje się Parlament Europejski i jak powinni być przygotowani (kandydaci - red.) - stwierdziła Kopińska.

Wygnański: tego warto bronić, warto pójść do urn

Jakub Wygnański z fundacji "Stocznia" zwrócił uwagę, że zostało ostatnie sześć dni kampanii wyborczej. - Trzeba mówić prawie drukowanymi literami, więc ja uderzę w te tony - powiedział. - Miejmy świadomość tego, że za naszą granicą za naszą granicę dzieje się wojna, ludzie umierają za to, bo chcieliby mieć prawo do przystąpienia do tej wspólnoty. Gotowi są oddać wszystko, a nas męczy demokratyczna fatyga. Ludzie, którzy nie zabiegają o wolność, nawet na nią nie zasługują - stwierdził.

Zachęcał do udziału w wyborach europejskich. - Ja mam dość twardy w tej sprawie pogląd, że trzeba iść. Szczególnie mówię do młodszych ludzi, bo jak nie pójdziecie, tak jak z brexitem, moje pokolenie umebluje wam życie na stałe - powiedział Wygnański.

Podkreślił, że "Europa jest wspólnotą i powstała jako projekt pacyfistyczny de facto po wojnie, jako wspólnota węgla i stali, i w tej chwili musi się bronić w grupie".

Zachęcał, byśmy "docenili, jak wielką wartością" jest Unia Europejska i "jak dobrze wszyscy razem wylosowaliśmy, będąc tutaj, w stosunku do wszystkich prawie innych na świecie". - Tego warto bronić, warto pójść (do urn - red.), warto wybrać ludzi, którzy będą tam mieli coś do powiedzenia, nie będą pajacować - przekonywał.

