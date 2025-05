Powtarzający się gest Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Wpis z wyjaśnieniem gestu Nawrockiego na debacie zamieścił m.in. szef jego sztabu.

W jednym z wywiadów kandydat PiS stwierdził, że "wziął woreczek nikotynowy".

Kiedy jeszcze był widziany z niewielkim białym woreczkiem?

Fragment piątkowej debaty z Rafałem Trzaskowskim, w którym kandydat popierany przez PiS włożył coś do ust, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego" - wyjaśnił w serwisie X szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker (PiS).

Karol Nawrocki o "gumie" na debacie

Nieco inaczej nazwał to sam kandydat. - Gumę brałem - odpowiedział Nawrocki, pytany przez reporterów o swój gest. - Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe - wyjasnił prezes IPN-u w rozmowie w RMF FM. - Gdy słucha się tego, co mówi Rafał Trzaskowski, jak powtarza o swoich sukcesach, powtarza "ja, ja, ja, ja, ja, PiS, PiS, PiS, PiS" (...) to wziąłem woreczek nikotynowy - dodał kandydat.

Jednak piątkowa debata nie była pierwszą, podczas której Nawrocki wykonał charakterystyczny gest. Jak pokazał TVN24 Karol Nawrocki wykonał podobny na przykład podczas wywiadu w programie "Rymanowski Live" 6 maja oraz w trakcie debaty w TV Republika 9 maja, na której nie było Rafała Trzaskowskiego.

W poniedziałek wiceszef MON Cezary Tomczyk zamieścił na X wpis , na którym widać rówież fragmenty nagrań. "Co Pan brał, Panie Nawrocki?" - pytał Tomczyk.

75 kłamstwo Nawrockiego. Co Pan brał Panie Nawrocki? pic.twitter.com/RzK4u6Ow76 — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) May 26, 2025 Rozwiń

Nawrocki miał "przyjmować snus" również podczas wywiadu, który przeprowadził z nim Jacek Nizinkiewicz. "Kiedy przeprowadzałem wywiad z Karolem Nawrockim dla 'Rzeczpospolitej', też przyjmował snus. Chyba nawet ze dwa razy w trakcie niespełna dwóch godzin rozmowy" - napisał dziennikarz w serwisie X w sobotę. "Wygląda specyficznie, tym bardziej podczas debaty telewizyjnej, ale w sumie to nic niezwykłego. Nie szukałabym sensacji" - dodał.