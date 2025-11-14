Weta Nawrockiego. Jak wypada na tle swoich poprzedników

Andrzej Domański podsumowuje pierwsze 100 dni prezydenta Nawrockiego: chaos Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Od tego czasu podpisał 70 ustaw i 13 razy złożył weto - wynika z informacji KPRP. To oznacza, że prezydent przez pierwsze 100 dni wydał więcej wet niż jego poprzednicy.

Co zawetował Karol Nawrocki

Pierwsze, z 21 sierpnia, dotyczyło nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Nawrocki zapowiedział jednocześnie własny projekt dotyczący cen energii.

Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta, 6 sierpnia 2025 r. Źródło: PAP/Paweł Supernak

Kolejnym głośnym wetem Nawrockiego była odmowa podpisania noweli o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentowana tym, że "800 plus" powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Jak podała Kancelaria Prezydenta, do Sejmu trafił prezydencki projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. Prezydent zawetował również m.in.: nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek, ustawę o deregulacji w zakresie energetyki, nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Jednocześnie Nawrocki w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, częściowo wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując "Plan 21". Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące CPK czy waloryzacji emerytur.

Weta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda sprawował urząd przez dwie kadencje. Podczas pierwszych 100 dni pierwszej kadencji, od sierpnia do listopada 2015 roku, zawetował tylko cztery ustawy. Na czele koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego stała wówczas Ewa Kopacz.

Prezydent Andrzej Duda w 2025 roku Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Pierwsze weto dotyczyło ustawy o uzgodnieniu płci, która miała uprościć procedurę zmiany płci w dokumentach, likwidując przy tym tryb procesowy, z powództwa przeciwko własnym rodzicom. Decyzja została podjęta 2 października 2015 r., ponieważ - jak twierdził Duda - ustawa była pełna luk i nieścisłości, a także stała w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą.

Kolejne weta Dudy z 26 października 2015 r. dotyczyły noweli ustawy o mniejszościach narodowych, ustawy o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej (przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020. Dotyczył on redukcji emisji CO2 - przyp. red.) i noweli o lasach. Z drugiej strony Duda podpisał przez pierwsze 100 dni urzędu 106 ustaw.

Ponadto Duda w ciągu pierwszych 100 dni złożył dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych oraz Ustawy o kuratorach sądowych.

Weta Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński z kolei w pierwszych 100 dniach prezydentury nie złożył żadnego weta i podpisał 27 ustaw, a jedną z pierwszych była tzw. ustawa medialna, która otworzyła drogę do powstania nowej, pięcioosobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Premierem w tym okresie (grudzień 2005 - kwiecień 2006) był Kazimierz Marcinkiewicz (PiS).

Weta Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego

Również Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski nie wetowali ustaw w ciągu pierwszych 100 dni. Gdy Komorowski rozpoczynał prezydenturę, premierem był Donald Tusk. W ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Kwaśniewskiego na czele rządu stał Józef Oleksy, a po nim, od lutego 1996 roku, Włodzimierz Cimoszewicz.

Komorowski powiedział 12 listopada 2021 roku, że najtrudniejsze dla niego w ciągu 100 pierwszych dni prezydentury było opanowanie kryzysu politycznego, w którym państwo znalazło się po katastrofie smoleńskiej. Natomiast Kwaśniewski, w pierwszych 100 dniach skupił się na m.in. podpisaniu 26 ustaw, ratyfikowaniu 10 umów międzynarodowych i wydaniu sześciu zarządzeń. Wniósł do Sejmu projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego.

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski na uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Pierwsze podróże zagraniczne prezydentów

Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki odbył 11 wizyt zagranicznych. W pierwszą podróż udał się 3 września do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Wracając z USA prezydent poleciał również do Włoch, gdzie spotkał się z premier Georgią Meloni. 5 września wybrał się do Watykanu, tam spotkał się z papieżem Leonem XIV i zaprosił go do Polski.

W ciągu pierwszych 100 dni Nawrocki złożył też wizytę na Litwie, w Finlandii oraz Niemczech, gdzie powiedział m.in., że jest zwolennikiem wypłacania reparacji Polsce, a Niemcy mogłyby zacząć je spłacać "budując siłę polskiego wojska i jednocześnie wschodnią flankę NATO". Z kolei podczas wizyty we Francji Nawrocki rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem m.in. o umowie handlowej między UE a krajami Mercosur. Nawrocki odwiedził również Estonię i Słowację.

Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem Źródło: KPRP / Mikołaj Bujak

Natomiast Andrzej Duda, który miał za sobą 45 wizyt krajowych po 100 pierwszych dniach władzy, złożył swoją pierwszą wizytę zagraniczną 23 sierpnia 2015 roku w Estonii z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów, który przypada w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Duda spotkał się z ówczesnym prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamentu Estonii.

W sumie podczas pierwszych 100 dni prezydentury Duda odbył 10 wizyt zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Watykanie. Wziął także udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz spotkaniu przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej w Bukareszcie.

Bronisław Komorowski, który został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia 2010 roku, swoją pierwszą wizytę zagraniczną odbył 1 września w Brukseli. Tam spotkał się m.in. z ówczesnym szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i sekretarzem generalnym NATO Andersem Foghiem Rasmussenem. Dzień później wyleciał do Paryża, gdzie spotkał się z pełniącym wtedy funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Bernardem Accoyerem, a następnie wziął udział w uroczystościach odnowienia płomienia znicza pod Łukiem Triumfalnym i spotkał się z prezydentem Nicolasem Sarkozym.

Komorowski w ciągu swoich pierwszych 100 dni urzędu odwiedził również Niemcy, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Watykan, Włochy, Rumunię i Czechy. Wcześniej, gdy pełnił funkcję tymczasowo wykonującego obowiązki prezydenta, złożył wizytę m.in. w Moskwie.

Lech Kaczyński został zaprzysiężony 23 grudnia 2005 roku na prezydenta Polski. W pierwszych dniach urzędowania postanowił - na wniosek premiera - przedłużyć polską misję w Iraku do 31 grudnia 2006 roku. Miał także podobny do Nawrockiego plan wizyt zagranicznych. W pierwszą podróż ówczesny prezydent udał się do Włoch i Stolicy Apostolskiej. Z papieżem Benedyktem XVI rozmawiał o planowanej wizycie Ojca Świętego w Polsce. W pierwszej połowie lutego 2006 roku prezydent udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie rozmawiał z prezydentem USA Georgem Bushem, a w Chicago - spotkał się z liczną w tym mieście Polonią. W swoich pierwszych stu dniach urzędowania prezydent odwiedził też m.in. Francję, Czechy i Niemcy.

Zaprzysiężenie i objęcie najwyższego urzędu w państwie przez Aleksandra Kwaśniewskiego odbyło się 23 grudnia 1995 roku. Celem jego pierwszych wizyt zagranicznych były Niemcy i Francja. Tam 9 września 1996 roku spotkał się z kanclerzem Helmutem Kohlem oraz prezydentem Jacquesem Chirakiem w celu omówienia m. in. kalendarza przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Kwaśniewski w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury złożył wizyty również w Brukseli, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Wziął także udział w światowym Forum Gospodarczym w Davos.