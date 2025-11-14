Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Weta Nawrockiego. Jak wypada na tle swoich poprzedników

Karol Nawrocki
Andrzej Domański podsumowuje pierwsze 100 dni prezydenta Nawrockiego: chaos
Źródło: TVN24
Liczba ustaw i nowelizacji zawetowanych w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury przez Karola Nawrockiego jest znacznie większa niż w przypadku jego poprzedników. Ile ustaw na początku pierwszej kadencji zawetowali Andrzej Duda, Lech Kaczyński czy Bronisław Komorowski? A który prezydent nie złożył żadnego weta?

6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Od tego czasu podpisał 70 ustaw i 13 razy złożył weto - wynika z informacji KPRP. To oznacza, że prezydent przez pierwsze 100 dni wydał więcej wet niż jego poprzednicy.

Co zawetował Karol Nawrocki

Pierwsze, z 21 sierpnia, dotyczyło nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Nawrocki zapowiedział jednocześnie własny projekt dotyczący cen energii.

Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta, 6 sierpnia 2025 r.
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta, 6 sierpnia 2025 r.
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Kolejnym głośnym wetem Nawrockiego była odmowa podpisania noweli o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentowana tym, że "800 plus" powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Jak podała Kancelaria Prezydenta, do Sejmu trafił prezydencki projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. Prezydent zawetował również m.in.: nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek, ustawę o deregulacji w zakresie energetyki, nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Jednocześnie Nawrocki w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, częściowo wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując "Plan 21". Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące CPK czy waloryzacji emerytur.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To w tej grupie Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem

To w tej grupie Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem

Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"

Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"

Weta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda sprawował urząd przez dwie kadencje. Podczas pierwszych 100 dni pierwszej kadencji, od sierpnia do listopada 2015 roku, zawetował tylko cztery ustawy. Na czele koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego stała wówczas Ewa Kopacz.

Prezydent Andrzej Duda w 2025 roku
Prezydent Andrzej Duda w 2025 roku
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Pierwsze weto dotyczyło ustawy o uzgodnieniu płci, która miała uprościć procedurę zmiany płci w dokumentach, likwidując przy tym tryb procesowy, z powództwa przeciwko własnym rodzicom. Decyzja została podjęta 2 października 2015 r., ponieważ - jak twierdził Duda - ustawa była pełna luk i nieścisłości, a także stała w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą.

Kolejne weta Dudy z 26 października 2015 r. dotyczyły noweli ustawy o mniejszościach narodowych, ustawy o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej (przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020. Dotyczył on redukcji emisji CO2 - przyp. red.) i noweli o lasach. Z drugiej strony Duda podpisał przez pierwsze 100 dni urzędu 106 ustaw.

Ponadto Duda w ciągu pierwszych 100 dni złożył dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy prawo o ustroju sądów wojskowych oraz Ustawy o kuratorach sądowych.

"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą

Marcin Złotkowski

Weta Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński z kolei w pierwszych 100 dniach prezydentury nie złożył żadnego weta i podpisał 27 ustaw, a jedną z pierwszych była tzw. ustawa medialna, która otworzyła drogę do powstania nowej, pięcioosobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Premierem w tym okresie (grudzień 2005 - kwiecień 2006) był Kazimierz Marcinkiewicz (PiS).

Weta Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego

Również Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski nie wetowali ustaw w ciągu pierwszych 100 dni. Gdy Komorowski rozpoczynał prezydenturę, premierem był Donald Tusk. W ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Kwaśniewskiego na czele rządu stał Józef Oleksy, a po nim, od lutego 1996 roku, Włodzimierz Cimoszewicz.

Komorowski powiedział 12 listopada 2021 roku, że najtrudniejsze dla niego w ciągu 100 pierwszych dni prezydentury było opanowanie kryzysu politycznego, w którym państwo znalazło się po katastrofie smoleńskiej. Natomiast Kwaśniewski, w pierwszych 100 dniach skupił się na m.in. podpisaniu 26 ustaw, ratyfikowaniu 10 umów międzynarodowych i wydaniu sześciu zarządzeń. Wniósł do Sejmu projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego.

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski na uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski na uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Pierwsze podróże zagraniczne prezydentów

Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki odbył 11 wizyt zagranicznych. W pierwszą podróż udał się 3 września do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Wracając z USA prezydent poleciał również do Włoch, gdzie spotkał się z premier Georgią Meloni. 5 września wybrał się do Watykanu, tam spotkał się z papieżem Leonem XIV i zaprosił go do Polski.

W ciągu pierwszych 100 dni Nawrocki złożył też wizytę na Litwie, w Finlandii oraz Niemczech, gdzie powiedział m.in., że jest zwolennikiem wypłacania reparacji Polsce, a Niemcy mogłyby zacząć je spłacać "budując siłę polskiego wojska i jednocześnie wschodnią flankę NATO". Z kolei podczas wizyty we Francji Nawrocki rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem m.in. o umowie handlowej między UE a krajami Mercosur. Nawrocki odwiedził również Estonię i Słowację.

Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Źródło: KPRP / Mikołaj Bujak

Natomiast Andrzej Duda, który miał za sobą 45 wizyt krajowych po 100 pierwszych dniach władzy, złożył swoją pierwszą wizytę zagraniczną 23 sierpnia 2015 roku w Estonii z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów, który przypada w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Duda spotkał się z ówczesnym prezydentem, premierem i przewodniczącym parlamentu Estonii.

W sumie podczas pierwszych 100 dni prezydentury Duda odbył 10 wizyt zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Watykanie. Wziął także udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz spotkaniu przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej w Bukareszcie.

Bronisław Komorowski, który został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia 2010 roku, swoją pierwszą wizytę zagraniczną odbył 1 września w Brukseli. Tam spotkał się m.in. z ówczesnym szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i sekretarzem generalnym NATO Andersem Foghiem Rasmussenem. Dzień później wyleciał do Paryża, gdzie spotkał się z pełniącym wtedy funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Bernardem Accoyerem, a następnie wziął udział w uroczystościach odnowienia płomienia znicza pod Łukiem Triumfalnym i spotkał się z prezydentem Nicolasem Sarkozym.

Komorowski w ciągu swoich pierwszych 100 dni urzędu odwiedził również Niemcy, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Watykan, Włochy, Rumunię i Czechy. Wcześniej, gdy pełnił funkcję tymczasowo wykonującego obowiązki prezydenta, złożył wizytę m.in. w Moskwie.

Gdzie zamieszka prezydent? "W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie zamieszka prezydent? "W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko"

Lech Kaczyński został zaprzysiężony 23 grudnia 2005 roku na prezydenta Polski. W pierwszych dniach urzędowania postanowił - na wniosek premiera - przedłużyć polską misję w Iraku do 31 grudnia 2006 roku. Miał także podobny do Nawrockiego plan wizyt zagranicznych. W pierwszą podróż ówczesny prezydent udał się do Włoch i Stolicy Apostolskiej. Z papieżem Benedyktem XVI rozmawiał o planowanej wizycie Ojca Świętego w Polsce. W pierwszej połowie lutego 2006 roku prezydent udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie rozmawiał z prezydentem USA Georgem Bushem, a w Chicago - spotkał się z liczną w tym mieście Polonią. W swoich pierwszych stu dniach urzędowania prezydent odwiedził też m.in. Francję, Czechy i Niemcy.

Zaprzysiężenie i objęcie najwyższego urzędu w państwie przez Aleksandra Kwaśniewskiego odbyło się 23 grudnia 1995 roku. Celem jego pierwszych wizyt zagranicznych były Niemcy i Francja. Tam 9 września 1996 roku spotkał się z kanclerzem Helmutem Kohlem oraz prezydentem Jacquesem Chirakiem w celu omówienia m. in. kalendarza przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Kwaśniewski w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury złożył wizyty również w Brukseli, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Wziął także udział w światowym Forum Gospodarczym w Davos.

100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"

Marcin Złotkowski

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiAndrzej DudaBronisław KomorowskiLech KaczyńskiAleksander Kwaśniewski
Czytaj także:
Kadr z filmu "Fight Club"
Kinowy hit miał problemy z cenzurą. Od piątku do obejrzenia w internecie
Kultura i styl
Policja
Rodzinna tragedia. Ciała matki, syna i jej brata w samochodzie
Łódź
imageTitle
Kiedy ostatni raz Polska wygrała z Holandią? Trzeba mocno wysilić pamięć
EUROSPORT
Został zatrzymany przez policję, trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopiec opowiedział o gwałcie nauczycielce. Sprawcy grozi dożywocie
Rzeszów
Radiologia prężnie się rozwija
TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie
Anna Bielecka
Donald Tusk na konferencji w Retkowe
Tusk o "bardzo twardej konfrontacji" z Nawrockim
Polska
Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych (zdjęcie ilustracyjne)
Oddał w stronę policjantów kilka strzałów. Zostali ranni w rękę i udo
Białystok
imageTitle
Weterani z rewelacją. Skład Polaków na pierwsze konkursy
EUROSPORT
50-latek trafił do aresztu
Śmierć na polowaniu. Myśliwy w areszcie z zarzutem zabójstwa
Lublin
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
METEO
Ewakuacja w szkole w Boguszycach
163 osoby ewakuowane ze szkoły. Uczeń rozpylił gaz
Opole
Luksusowe auto stoczyło się ze skarpy do jeziora
Luksusowe auto wpadło do jeziora
Olsztyn
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
BIZNES
Sanae Takaichi, premier Japonii
Śpi po dwie godziny. Wezwała pracowników do biura o trzeciej w nocy
Świat
Teren budowy szybu Retków KGHM
Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera
BIZNES
Micheil Saakaszwili
Chce być cywilnym jeńcem, zaapelował do Zełenskiego
Świat
15-latka została potrącona przez kierowcę
15-latka szła poboczem, uderzył w nią samochód
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2192376717
Magiczna bariera dochodów Krakowa przekroczona
Kraków
Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni
Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim
WARSZAWA
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
METEO
pap_20240807_1W4
Złapano go na dopingu, a to była insulina. "Mówili, że wszystkich oszukałem"
Tomasz Wiśniowski
Chciał kupić alkohol po 22
Przed sklepem rzucał rowerem. Strażnikom powiedział dlaczego
WARSZAWA
Stanęły wieże obserwacyjne
Mniej migrantów na granicy, będą jednak kolejne zabezpieczenia
Białystok
Suczka uratowała życie swojego właściciela
Suczka wezwała pomoc, czekała przy karetce
Wrocław
shutterstock_2480025189
Cofnęli 17 tysięcy zawodowych praw jazdy. "To dopiero wierzchołek góry lodowej"
Świat
imageTitle
Jeden z kluczowych piłkarzy Holandii nie zagra z Polską
EUROSPORT
Stan przedcukrzycowy u coraz większej liczny ludzi na świecie
Rośnie liczba zachorowań w Polsce. Jak zapobiegać i leczyć tę chorobę cywilizacyjną?
Piotr Wójcik
Profesor Cichosz zachwala mleko sprzedawane poza kontrolą instytucji państwowych
Od ośmiu lat nie mogą wycofać mleka ze sprzedaży. Firmuje je prof. Cichosz
Bartosz Żurawicz
9 min
pc
Hołownia mówi, kto zniszczył jego świat i marzenia
Sejm Wita
W diagnostyce raka prostaty ważne jest badanie PSA, rezonans i biopsja
Mężczyzna ma wynik "w normie", więc chowa go do szuflady. A może mieć raka
Zuzanna Kuffel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica