Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Niepełnosprawność, jak o niej mówić? "Ludzie chcą się z tym oswajać, chcą poznawać"

Ułatwienie dla niepełnosprawnych w niedzielę
Agata Roczniak: jest bardzo ważne, aby dzieci wiedziały, że osoby z niepełnosprawnością, to osoby takie jak my
Źródło: TVN24
Jak normalnie rozmawiać o niepełnosprawności? O tym dyskutowali w TVN24 Agata Roczniak z Fundacji Diversum i Przemysław Świercz, ampfutbolista. - Kiedy dzieci nas obserwują, zdobywają pewną wiedzę - mówiła Roczniak. Świercz akcentował, że "jest duża jest potrzeba, aby niepełnosprawność oswajać i ją pokazywać".

Gościni TVN24 Agata Roczniak jest prezeską Fundacji Diversum. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. Porusza się na wózku.

Roczniak podkreślała w TVN24, że mówienie o niepełnosprawności jest potrzebne. Mówiła, że kiedy uczęszczała do publicznej podstawówki, sama doznała wykluczenia ze strony rówieśników. Z jej obserwacji wynika, że dzieci nie mają możliwości kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami.

- Kiedy przychodzę na warsztaty i edukuję dzieci (...) zauważam, że nagle się dowiadują, że my jesteśmy na tym świecie - opowiadała Roczniak.

Kiedyś czekali na pogorszenie, dziś planują przyszłość. Tak leczy się SMA w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedyś czekali na pogorszenie, dziś planują przyszłość. Tak leczy się SMA w Polsce

Zdrowie

- To jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, że osoby z niepełnosprawnością, to osoby takie jak my, które mają pragnienia, marzenia, swoje troski i swoje ograniczenia - dodała rozmówczyni TVN24. Podkreśliła, że "prawdziwe historie na nich działają".

"Ludzie chcą się z tym oswajać"

Przemysław Świercz, ampfutbolista, stracił nogę w wypadku drogowym 12 lat temu. Mówił w TVN24, że aktywność takich osób, jak on, jest dowodem, jak duża jest potrzeba, aby niepełnosprawność oswajać i ją pokazywać.

- Prowadząc projekt "Lekcja WF z ampfutbolem" czy też jeżdżąc na spotkania po szkołach czy firmach i opowiadając o tej niepełnosprawności, spotykam się z autentycznym zainteresowaniem i autentyczną ciekawością - mówił w TVN24. - Ludzie chcą się z tym oswajać, chcą to poznawać - podkreślał. Wyraził przekonanie, że dzięki temu to jest temat tabu "w mniejszym stopniu".

Świercz mówił, że pracuje z dziećmi po amputacji. - Widzę, że to też dla nich jest potrzebne - powiedział i nadmienił, że "poprzez prace Agaty, moją, czy wszystkich osób z niepełnosprawnościami, które o tym rozmawiają, te dzieci będą mogły łatwiej odnaleźć się w tej codziennej rzeczywistości".

Przemysław Świercz: ludzie chcą się z tym oswajać, chcą to poznawać
Źródło: TVN24

Jakie pytania zadają dzieci?

Roczniak, pytana o to, czy dzieci zadają jej czasem pytania, których dorośli by nie zadali, odpowiedziała twierdząco. Mówiła, że pytania są bardzo różne, wynikające z nieświadomości.

- Jak pani pływa, mając taki ciężki wózek? - podała jeden z przykładów rozmówczyni TVN24. Mówiła o "wchodzeniu na bardzo bogatą wyobraźnię dziecka". - Nie ma ono świadomości, jak, na przykład ja, osoba, która jeździ na wózku, może bez problemów poruszać się w wodzie. To jest mega inspirujące dla dorosłych, że dzieci są ciekawe, zadają pytania wprost. I dzieci - ja to nazywam - wgapiają się w nas - mówiła Roczniak.

Jej zdaniem, ma to pozytywny kontekst. - Kiedy dzieci nas obserwują, zdobywają pewną wiedzę - podkreśliła.

Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia

Zdrowie

Roczniak opowiedziała o sytuacji, kiedy, przy pomocy asystentki, wysiadała z samochodu i przesiadała się na wózek. - Dziecko obserwuje, jak moja asystentka, na przykład, wyciąga mój wózek, przestawia mnie z fotelu kierowcy na wózek, wkłada mi nogi na poduszkę, i cała ta obserwacja powoduje, że dziecko już wtedy zdobywa wiedzę, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje w niektórych sytuacjach pomocy - dodała Roczniak.

"W tych książkach chcieliśmy się podzielić swoimi historiami"

W czasie programu rozmówczyni TVN24 została poproszona o pokazanie książek edukacyjnych, wydanych przez Fundację Diversum. Pokazała takie dzieła, jak: "Agata szaleje na kółkach", "Przemek zawsze wstaje lewą nową", "Oskar (się) miga" i "Mariusz rysuje od ręki".

Przemysław Świercz, pytany, czego można się z nich dowiedzieć, stwierdził, że "to zależy od czytelnika". - Na co on zwróci uwagę, które słowo, która historia do niego przemówi i będzie z nim na dłużej - mówił.

Jego zdaniem, z książek tych czytelnicy dowiedzą się, "jak można być szczęśliwym, pomimo życia z niepełnosprawnością, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, pomimo tego, że czasami możemy mieć też gorszy dzień".

- W tych książkach chcieliśmy się podzielić swoimi historiami, swoim podejściem, doświadczeniem - kontynuował Świercz. Zastrzegł, że to nie oznacza, że bohaterowie tych opowieści "mają jedyną receptę na dobre życie".

Wzrok stracił nagle. Była złość na świat, ale ułożył sobie życie od nowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wzrok stracił nagle. Była złość na świat, ale ułożył sobie życie od nowa

Alicja Glinianowicz

- Mamy swój sposób, chcemy tym zainspirować, chcemy to pokazać, ale głęboko wierzymy, że, tak naprawdę, każdy człowiek, tam głęboko w sercu, ma tę swoją motywację, ma tę swoją receptę, złoty środek na to, jak być szczęśliwym, my tylko zachęcamy do odwagi, żeby to odkryć - przekonywał.

Misja: zmiana spojrzenia na niepełnosprawność

Roczniak powiedziała, że jej misją, misją jej fundacji, jest "zmiana spojrzenia na niepełnosprawność". Wydawanie książek o "wiarygodnych bohaterach i prawdziwych ludziach" - stwierdziła - jest jej obowiązkiem, by przekazywać dzieciom "tę prawdziwość".

Przy okazji gościni TVN24 nadmieniła, że fundacja poszukuje partnera do wydania piątej już książki, która ukażę się w przyszłym roku. - Będzie to historia, która ma metr 25 (centymetrów wzrostu - red.) - ujawniła Agata Roczniak.

Klatka kluczowa-11177
"Niepełnosprawność nie wyklucza z relacji społecznych". Oglądaj całą rozmowę w TVN24
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: tas

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Osoby z niepełnosprawnościamiWstajesz i weekendZdrowie
Czytaj także:
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
WARSZAWA
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Pierwsze fale dotarły do wybrzeża
METEO
Włodzimierz Czarzasty
"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?
Polska
Wyrok za uratowanie dziecka? Uwaga na fake newsa
FAŁSZ"Musi zapłacić 300 tysięcy dolarów za uratowanie dziecka"? Uwaga na tę historię
Michał Istel
19-latek uciekał przez kilkanaście kilometrów
Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Padły strzały
Kraków
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Przychodził do starszych osób po pieniądze, 18-latek oskarżony
WARSZAWA
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem w Święto Niepodległości
WARSZAWA
Sklep spożywczy
"Jedna z największych transakcji". Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce
BIZNES
PiS
PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"
Polska
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Kierowców z tej części Polski czekają trudne godziny
METEO
Międzynarodowy pościg
Międzynarodowy pościg za skradzionym busem
Katowice
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
METEO
Podczas pościgu padły strzały
Pościg w Świętokrzyskiem. Padły strzały
Kielce
Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Kolejna fala izraelskich nalotów. Jeden w pobliżu szpitala
Świat
Atak na ratowników medycznych
Zaatakowani ratownicy medyczni. Dwóch mężczyzn z zarzutami
Wrocław
imageTitle
Przypuszczalny skład FC Barcelony. Co z Lewandowskim?
EUROSPORT
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
BIZNES
Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1 pod Kutnem
Jedyny taki MOP w Polsce
Piotr Krysztofiak
Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca
Wrocław
Jelena Rybakina po finale WTA Finals
Zgrzyt podczas ceremonii. Legenda skrytykowała zachowanie mistrzyni
EUROSPORT
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Zły dom to nie sprawa prywatna. "Nie bójmy się dzwonić na 112"
Polska
Dzięki dronowi z termowizją udało się odnaleźć mężczyznę na polu
Dron wypatrzył na polu zaginionego 73-latka. Nagranie
Poznań
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
METEO
Miejsce zdarzenia
Uciekł przez okno, ratując się przed torturami. "Prosił o wodę i o wezwanie pogotowia"
Łódź
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
BIZNES
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
WARSZAWA
imageTitle
Kubica o złamaniu naczelnej zasady. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać"
EUROSPORT
imageTitle
Były reprezentant Polski zachwyca w Niemczech. Niespodziewany rozwój kariery
EUROSPORT
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica