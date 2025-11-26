Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wpis Tuska o "decydującej fazie" rozliczeń. Szef KPRM: najbliższe godziny przyniosą kolejne fakty

Donald Tusk
Szef KPRM: najbliższe godziny przyniosą kolejne fakty
Źródło: TVN24
- Ci, którzy cieszą się z tego, że przez te dwa lata jeszcze sprawiedliwość ich nie dopadła, nie mają się z czego cieszyć, bo jeśli zgrzeszyli, to przyjdzie sąd ostateczny - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Skomentował w ten sposób wieczorny wpis premiera Donalda Tuska na temat rozliczeń, które "wchodzą w decydującą fazę".

"Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej" - napisał w środę wieczorem premier Donald Tusk na platformie X.

O znaczenie wpisu szefa rządu był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef KPRM Jan Grabiec. - Ci, którzy cieszą się z tego, że przez te dwa lata jeszcze sprawiedliwość ich nie dopadła, nie mają się z czego cieszyć, bo jeśli zgrzeszyli, to przyjdzie sąd ostateczny - skomentował. 

Jak dodał, "dzieje się sporo, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o rozliczenie afer z poprzednich lat". Minister Grabiec wśród tych działań wymienił środową akcję CBA w fundacji Tadeusza Rydzyka.

- Wiemy, że w ostatnim czasie ta bieżąca działalność służb i prokuratury przynosi bardzo wymierne efekty (…) myślę, że najbliższe godziny przyniosą kolejne fakty - podsumował szef KPRM.

Jan Grabiec
Jan Grabiec
Źródło: TVN24

Grabiec o sporach wewnątrz PiS: walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim

Grabiec komentował też rosnące napięcie wewnątrz PiS pomiędzy "frakcją Morawieckiego" i tzw. maślarzy. Jak mówili Konrad Piasecki i Arleta Zalewska w "Podcaście politycznym" w TVN24+, pod tą drugą nazwą kryją się partyjni oponenci Morawieckiego, w tym: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński oraz Zbigniew Ziobro

- Myślę, że dzisiaj dochodzi (w PiS) do pewnego rodzaju rozliczeń. Właściwie dzisiaj dopiero za to, co się stało dwa lata temu w wyborach. Za to, jak wyglądało rządzenie w czasach rządu PiS. I też z tego, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata - sugerował Grabiec. 

- Brak inicjatywy ze strony największej partii opozycyjnej stworzył przestrzeń, w której rośnie konkurencja w postaci Konfederacji, w postaci (Grzegorza) Brauna. Są też inne pomysły polityczne na prawicy. I to maniakalne przekonanie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie może być konkurencji na prawicy i to zapewni PiS-owi władzę, ono dzisiaj już nie jest takie pewne. Widać wyraźnie, że monopol PiS-u został złamany - kontynuował gość TVN24. 

Zdaniem szefa KPRM to powód, dla którego w PiS dochodzi do "obarczania odpowiedzialnością, wskazywania palcem i tak naprawdę też walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który stracił impet". - I to jest właśnie być może ta rozgrywka - dodał Grabiec. 

Jan Grabiec
Grabiec o sporach wewnątrz PiS: walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który stracił impet
Źródło: TVN24

Dopytywany o motywacje frakcji "maślarzy", Grabiec ocenił, że to "politycy, którzy chcieliby w jakiś sposób zająć miejsce Mateusza Morawieckiego". - Nie tylko w ewentualnym przyszłym rządzie, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, (…) ale też chcieliby być tymi głównymi rozgrywającymi w świadomości społecznej - stwierdził. 

- A dzisiaj wciąż, jak patrzymy na badania, Mateusz Morawiecki jest rozpoznawalny. To on jest punktem odniesienia dla wielu wyborców PiS - powiedział Grabiec. 

OGLĄDAJ: Czy Polska zna warunki rozejmu dla Ukrainy? Grabiec komentuje
pc

Czy Polska zna warunki rozejmu dla Ukrainy? Grabiec komentuje

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskJan Grabiec
Czytaj także:
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
METEO
Nagranie z momentu ataku
Był w hotelu, usłyszał strzały. "Wszyscy są w szoku"
Świat
imageTitle
Cztery gole i hat-trick w siedem minut. Mbappe zabawił się z rywalami
EUROSPORT
imageTitle
Spryt Zielińskiego to za mało. Atletico lepsze od Interu
EUROSPORT
imageTitle
Arsenal kończy kapitalną serię Bayernu. Poważna wpadka Manuela Neuera
EUROSPORT
Zderzenie z udziałem radiowozu
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu
WARSZAWA
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Strzały w okolicach Białego Domu. Najnowsze informacje
Świat
Śnieg, intensywne opady, śnieżyca, noc
Tam śnieg będzie silnie sypać do rana. Alarmy IMGW
METEO
imageTitle
Logistyka zdecydowała o składzie Polaków na Rukę
EUROSPORT
Ministerstwo Kultury w Paryżu
Szukały pracy, zostały skrzywdzone. "Nie wiedziałam, że istnieje taki rodzaj napaści"
Świat
imageTitle
Kuriozum na skoczni. Skoczek zniknął z systemu
EUROSPORT
Steve Witkoff
O Witkoffie w "Kropce nad i". "To rosyjska wtyczka, patentowany rusofil"
Świat
Peter Szijjarto
"Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki"
BIZNES
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
WARSZAWA
pap_20250815_2IP
USA i Rosja "szykują się na nowe rozdanie". Były szef MSZ o roli Polski 
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
METEO
imageTitle
Horror w Kielcach. Industrię uratował cud
Najnowsze
Pam Bondi
Zaskakująca przeszłość poszukiwanego zbiega. 15 milionów dolarów nagrody
EUROSPORT
W tym roku wyniki sprzedaży podczas promocji z okazji Black Friday będą zdecydowanie słabsze niż w roku 2019
Największy bank w Polsce ostrzega klientów
BIZNES
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
WARSZAWA
Energa
Orlen zaprasza do sprzedaży akcji Energi
BIZNES
imageTitle
Zagrał w otwarte karty. "Chcę być trenerem Legii"
EUROSPORT
imageTitle
Podwójny sukces reprezentacji Polski w curlingu
EUROSPORT
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
METEO
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
WARSZAWA
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
BIZNES
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób
Świat
Donald Trump
Trump nazwał dziennikarkę "brzydką"
Świat
Donald Trump, Dan Driscoll i Pete Hegseth
To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów
Świat
Tragiczny pożar w Krosnej
Trzej mężczyźni opuścili płonący dom, kobieta zginęła. Jest śledztwo
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica