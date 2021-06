"Wystarczający powód do odwołania szefa kancelarii premiera". Trwa posiedzenie komisji

Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka wpłynął do Sejmu 2 czerwca. 14 czerwca skierowano go do zaopiniowania do komisji administracji i spraw wewnętrznych. Posiedzenie w tej sprawie rozpoczęło się w poniedziałek po godzinie 12.