Zełenski o ekshumacjach: ministerstwo otrzymało ode mnie upoważnienie

- Jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii Europejskiej i nie będzie w NATO, to wtedy pan Karol Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, pytany o słowa kandydata PiS na prezydenta, który "nie widzi" Ukrainy w zachodnich strukturach. Nawrocki wyjaśnił w środę, że wiąże to z kwestią "rozwiązania sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego".