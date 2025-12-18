Wołodymyr Zełenski już w Polsce

Samolot z Zełenskim na pokładzie wylądował przed godz. 19. na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Zdjęcia Reutersa pokazały prezydenta Ukrainy witanego na płycie portu przez dużą polską delegację.
Zełenski przyleciał do Polski prosto z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie omawiano przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Europy.
Spotkanie Zełenskiego z prezydentem
W piątek o godz. 10 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego będzie miała miejsce ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chwilę później rozpoczną się ich rozmowy, a o godz. 11. obie delegacje spotkają się w dużym gronie i będą rozmawiały przez kolejną godzinę.
Tuż przed południem zaplanowano wspólne wystąpienie Nawrockiego i Zełenskiego na konferencji prasowej.
Prezydent Ukrainy ma się też spotkać z premierem Donaldem Tuskiem i odwiedzić parlament.
Autorka/Autor: ms/adso
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters