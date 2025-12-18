Wołodymyr Zełenski już w Polsce

Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie Źródło: TVN24

Samolot z Zełenskim na pokładzie wylądował przed godz. 19. na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Zdjęcia Reutersa pokazały prezydenta Ukrainy witanego na płycie portu przez dużą polską delegację.

Zełenski przyleciał do Polski prosto z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie omawiano przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo Europy.

Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce

Spotkanie Zełenskiego z prezydentem

W piątek o godz. 10 na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego będzie miała miejsce ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chwilę później rozpoczną się ich rozmowy, a o godz. 11. obie delegacje spotkają się w dużym gronie i będą rozmawiały przez kolejną godzinę.

Tuż przed południem zaplanowano wspólne wystąpienie Nawrockiego i Zełenskiego na konferencji prasowej.

Prezydent Ukrainy ma się też spotkać z premierem Donaldem Tuskiem i odwiedzić parlament.

