Wojsko zgubiło miny przeciwpancerne. Odnalazły się w magazynie sklepu

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odwołał generała dywizji Artura Kępczyńskiego z funkcji Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - przekazał rzecznik MON. W komunikacie nie podano powodów dymisji generała. Media donoszą, że ma to związek z zaginięciem transportu min przeciwpancernych z Hajnówki do Mostów. Prokuratura potwierdza, że prowadzi postępowanie w związku z takim incydentem.

Artur Kępczyński odwołany

"Utrata min przeciwpancernych"

Portal Onet napisał, że dymisja generała jest związana z tym, że wojsko miało zgubić ładunek min przeciwpancernych transportowanych z Hajnówki (Podlaskie) do Mostów (Zachodniopomorskie). Do sprawy odniósł się w korespondencji z TVN24 zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski.

"Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru nad bronią w wyniku czego doszło do nieumyślnej - czasowej - utraty broni w postaci min przeciwpancernych, tj. czynu zabronionego z artykułu 359 kk i inne" - przekazał prokurator.

Miny krążyły po kraju

"Na początku lipca z Hajnówki wyruszają dwa pociągi do składu amunicji w Krapkowicach. Wszystko przebiega bez problemów i zgodnie z obowiązującymi zasadami" - czytamy. Później załadowano trzeci skład i to z nim w Mostkach pojawiły się problemy.

"Następnego dnia, 5 lipca, rozpoczyna się rozładunek materiałów wybuchowych. Do kierowania całą operacją przysłano z Wojskowej Komendy Transportu w Szczecinie porucznika B. Problem polega na tym, że oficer ten nie posiada żadnego przeszkolenia ze środków bojowych, a więc nie ma kompetencji do nadzorowania tego rodzaju pracy" - twierdzi portal. Dodał też, że "co więcej, wyznaczeni do niej żołnierze z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w znakomitej większości, a być może nawet w komplecie, także nie mają podobnego przeszkolenia".