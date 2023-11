Pies może zostać sierżantem. Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiada stopnie dla czworonogów

Jak stwierdzono w treści wpisu, planowane jest wdrożenie skali od szeregowego psa do sierżanta psa. Prawo do nadawania psom stopnia wojskowego będą mieli dowódcy jednostek, w których pełnią one służbę. Post opatrzono wideo przedstawiającym K9 w akcji. Na nagraniu widać m.in., jak służące w Wojsku Polskim psy szkolą się do ataków czy do skoków spadochronowych wraz z przewodnikami.