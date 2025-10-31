Pięć ważnych rzeczy z wniosku w sprawie Ziobry

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z tego artykułu dowiesz się: Co zeznał Kaczyński, a co Ziobro w sprawie sławnego listu, który prezes PiS wysłał do szefa Solidarnej Polski;

Jak blisko ksiądz Michał Olszewski był ze Zbigniewem Ziobrą i do kogo jeszcze oprócz w prokuraturze i w Solidarnej Polsce (oprócz "Zibiego") miał numery telefonów;

Jak były minister sprawiedliwości i prokurator generalny uzasadnił wydanie milionów na remont prokuratury;

Ile pieniędzy z Funduszu Solidarności, który miał służyć ofiarom przestępstw, wydano na wyborczą promocję polityków Solidarnej Polski i co znajduje się w pliku o nazwie "Ewidencja podziału";

Kto, oprócz byłego szefa Funduszu Tomasza Mraza, obciążył swoimi zeznaniami Zbigniewa Ziobrę.

Reporterzy "Czarno na białym" dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu w sumie 26 zarzutów. Na 159 stronach opisali, w jaki sposób Ziobro miał łamać prawo. Chodzi przede wszystkim o to, jak Ziobro i jego partyjni koledzy z Solidarnej, a potem Suwerennej Polski wykorzystywali Fundusz Sprawiedliwości do politycznych celów i wspierania zaprzyjaźnionych organizacji.