"Siedem grzechów głównych Mariusza Kamińskiego". Sejmowa debata nad przyszłością szefa MSWiA

Sejm zajmuje się w środę wieczorem wnioskiem o wotum nieufności dla Mariusza Kamińskiego. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej, zarzucał szefowi MSWiA "zaangażowanie służb w bezwzględne tłumienie protestów obywateli", "wykorzystywanie służb do zadań, do których nie zostały powołane", "działanie bez podstawy prawnej", "totalny brak profesjonalizmu" oraz "inwigilację".

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli 10 czerwca. W jego uzasadnieniu posłowie opozycji zarzucają Kamińskiemu, jako zwierzchnikowi policji, między innymi niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy w czasie protestów przedsiębiorców, jakie miały wówczas miejsce w centrum Warszawy oraz to, że podjął się "przygotowań do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020r. w formie głosowania korespondencyjnego, pomijając w tym procesie najwyższy organ wyborczy, właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów - Państwową Komisję Wyborczą". Chodziło o wybory, które miały się pierwotnie odbyć 10 maja.

We wtorek sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Tomasz Szymański (KO), przedstawiając wniosek, podsumowywał działania szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych w okresie od 13 lutego do czerwca 2020 r. Jak mówił, w obliczu pandemii podległe Kamińskiemu służby nie zadziałały tak, jak powinny, narażając tym samym życie i zdrowie wielu Polaków.

"Siedem grzechów głównych Mariusza Kamińskiego".

Następnie zapowiedział wymienienie "siedmiu grzechów głównych Mariusza Kamińskiego". Wymienił tu kolejno: "zaangażowanie służb w bezwzględne tłumienie protestów obywateli", "wykorzystywanie służb do zadań, do których nie zostały powołane", "działanie bez podstawy prawnej", "totalny brak profesjonalizmu" oraz "inwigilację". Nie dokończył jednak wymieniać pozostałych dwóch zarzutów, ponieważ skończył mu się czas przeznaczony na wypowiedź.

Sipiera: to jest śmiech na sali, tak tylko można to skomentować

Poseł PiS Zdzisław Sipiera wskazywał, że we wniosku o odwołanie Kamińskiego są "literalnie dwa zarzuty". - Jak mówił, pierwszy z nich "zakłada nieadekwatność zachowań policji", a drugi - "sformułowanie, że premier polskiego rządu wydał polecenie panu ministrowi". To są naprawdę dwie bardzo ciekawe konstrukcje, które mają służyć do tego, żeby ten wniosek miał powagę formalno-prawną. To jest śmiech na sali. Tak tylko można to skomentować - dodał.