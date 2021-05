Zdaniem prokuratury pan Włodzimierz Wróbel zasłużył na to, bo wypowiadał się bardzo często krytycznie wobec prób wprowadzenia nowych zwyczajów i nowych podstaw prawnych funkcjonowania sądownictwa - mówił w rozmowie z TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i i były rzecznik praw obywatelskich profesor Andrzej Zoll. Odniósł się w ten sposób do działań prokuratury wobec sędziego Sądu Najwyższego.

"Działalność, która zaprzecza w ogóle istocie wymiaru sprawiedliwości"

Do sprawy sędziego Wróbla odniósł się w rozmowie z TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich, profesor Andrzej Zoll.

- Zdaniem prokuratury pan Wróbel zasłużył na to, bo wypowiadał się bardzo często krytycznie wobec prób wprowadzenia nowych zwyczajów i nowych podstaw prawnych funkcjonowania sądownictwa - stwierdził.

Jego zdaniem, "to jest działalność, która zaprzecza w ogóle istocie wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie, które przestrzega zasad prawnych". - Sąd z istoty tej instytucji musi być niezależny, a sędzia niezawisły - przypomniał.

Profesor Zoll o działaniach w sprawie sędziego Wróbla: to zaprzecza w ogóle istocie wymiaru sprawiedliwości

Profesor Zoll o działaniach w sprawie sędziego Wróbla: to zaprzecza w ogóle istocie wymiaru sprawiedliwości TVN24

Profesor Zoll: profosor Wróbel naraził się obecnej władzy

Mówiąc szerzej o sprawie sędziego Wróbla, profesor Zoll stwierdził, że "naraził się" on obecnej władzy.

- Z jednej strony poprzez swoje wcześniejsze wypowiedzi, ale chyba najbardziej uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego w składzie trzech izb, oceniających prawność powołania dwóch izb w Sądzie Najwyższym (Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadwyczajnej Spraw Publicznych - red.), gdzie sędziowie zostali powołani przez Krajową Radę Sądownictwa, która ma bardzo wątpliwe podstawy konstytucyjne - mówił, odnosząc się do uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku. SN stwierdził w niej między innymi, że jeśli w składzie zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej KRS, taki skład jest nieprawidłowo obsadzony. Sędzia Wróbel przedstawiał wówczas uzasadnienie tej decyzji.

- Właściwie nie można mówić, że ci sędziowie zostali powołani do Sądu Najwyższego w sposób demokratyczny, w sposób prawny. A niestety dotyczy to także także wielu sędziów sądów powszechnych - kontynuował Zoll.

Jak mówił dalej, drugi powód działań wobec sędziego Wróbla to wynik wyborów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z 2020 roku. Wówczas to właśnie sędzia Wróbel uzyskał najwięcej głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, jednak prezydent Andrzej Duda zdecydował się powołać na to stanowisko osobę, która uzyskała mniej głosów - Małgorzatę Manowską.