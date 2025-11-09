"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?

"Opowieść o facecie, który nie umarł"

Na nagraniu obaj trzymają w ręku sztuczne wąsy - symbol kampanii "Movember".

To odbywająca się co roku w listopadzie akcja społeczna, której celem jest przełamanie tabu wokół męskich chorób i zachęcenie do profilaktyki. Nazwa inicjatywy pochodzi od połączenia angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad).

Chorują częściej, rzadziej się badają. "To trzeba zmienić"

Czarzasty wyznał, że kiedy rok temu udał się na badania profilaktyczne, okazało się, że "to był ostatni moment".

- Jakbym się nie zbadał, to nie wiem, czy dzisiaj bym występował w tym filmie. Operacja, leczenie, 14 kilo w dół - wspomina polityk. - Teraz czuję się świetnie, biegam, ćwiczę codziennie, trzymam dietę. Czuję się jak młody Bóg - dodaje.

Towarzyszący mu rzecznik partii zauważa, że mężczyźni zwykle decydują się na pójście do lekarza dopiero wtedy, kiedy ich zdrowie zaczyna mocno szwankować. - I choć chorujemy częściej niż kobiety, to dużo rzadziej korzystamy z pomocy lekarskiej. W ostatnich 10 latach tylko połowa mężczyzn regularnie się badała. To trzeba zmienić. Po prostu się badajcie - apeluje Michnik.

Problemy zdrowotne Czarzastego

W grudniu 2024 roku media obiegła informacja o pobycie wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy Zbigniewa Czarzastego w szpitalu. Wyjaśnił wówczas, że dwutygodniowa hospitalizacja miała związek z profilaktyką nowotworową. - Badajcie się, bo mój przykład pokazuje, że jak się bada, to można być dalej zdrowym, a jak się nie bada, to można umrzeć szybciej niż by się chciało - mówił wówczas Czarzasty.

