Polska

"Opowieść o facecie, który nie umarł". A ty się badasz?

Włodzimierz Czarzasty
"Opowieść o facecie, który nie umarł"
Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i rzecznik tej partii Łukasz Michnik przygotowali filmik zachęcający mężczyzn do regularnych badań. Nagranie opublikowali na X i opatrzyli podpisem "Opowieść o facecie, który nie umarł". - Badasz się? - pyta Michnik. - Badam. A ty? Na co czekasz? - odpowiada Czarzasty, zwracając się do widzów.

Na nagraniu obaj trzymają w ręku sztuczne wąsy - symbol kampanii "Movember".

To odbywająca się co roku w listopadzie akcja społeczna, której celem jest przełamanie tabu wokół męskich chorób i zachęcenie do profilaktyki. Nazwa inicjatywy pochodzi od połączenia angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad).

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło: x.com/wlodekczarzasty

Chorują częściej, rzadziej się badają. "To trzeba zmienić"

Czarzasty wyznał, że kiedy rok temu udał się na badania profilaktyczne, okazało się, że "to był ostatni moment".

- Jakbym się nie zbadał, to nie wiem, czy dzisiaj bym występował w tym filmie. Operacja, leczenie, 14 kilo w dół - wspomina polityk. - Teraz czuję się świetnie, biegam, ćwiczę codziennie, trzymam dietę. Czuję się jak młody Bóg - dodaje.

Towarzyszący mu rzecznik partii zauważa, że mężczyźni zwykle decydują się na pójście do lekarza dopiero wtedy, kiedy ich zdrowie zaczyna mocno szwankować. - I choć chorujemy częściej niż kobiety, to dużo rzadziej korzystamy z pomocy lekarskiej. W ostatnich 10 latach tylko połowa mężczyzn regularnie się badała. To trzeba zmienić. Po prostu się badajcie - apeluje Michnik.

Problemy zdrowotne Czarzastego

W grudniu 2024 roku media obiegła informacja o pobycie wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy Zbigniewa Czarzastego w szpitalu. Wyjaśnił wówczas, że dwutygodniowa hospitalizacja miała związek z profilaktyką nowotworową. - Badajcie się, bo mój przykład pokazuje, że jak się bada, to można być dalej zdrowym, a jak się nie bada, to można umrzeć szybciej niż by się chciało - mówił wówczas Czarzasty.

czarzasty
Włodzimierz Czarzasty o powodzie swojej hospitalizacji
Źródło: TVN24
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie
Zdrowie
Zaplanuj długie życie
44 diagnozy dziennie. "Trwa epidemia tego nowotworu"
Zdrowie
Hirek Wrona
Badania medycyny pracy mają być rozszerzone między innymi o PSA - żeby wykrywać raka prostaty
Adrianna Otręba
Włodzimierz CzarzastyNowotworyOchrona zdrowiaZdrowie
