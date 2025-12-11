Włodzimierz Czarzasty wystartuje na lidera Lewicy. Deklaracja i prośba

Czarzasty: wystartuję na przewodniczącego Lewicy Źródło: TVN24

- Jednocześnie zwróciłem się z prośbą do swoich przyjaciół o wsparcie takiej koncepcji, aby zarówno pani ministra Dziemianowicz-Bąk, jak i pan wicepremier Krzysztof Gawkowski, jak i pan poseł Trela weszli do kierownictwa partii - powiedział w czwartek Czarzasty.

Marszałek Sejmu przekazał też, że "będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii".

Deklaracje Czarzastego to realizacja zapowiedzi przedstawienia delegatom wariantu kadrowego przed zbliżającym się zjazdem Lewicy.

"Dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego"

- Wierzę, że kolejne rządy z udziałem Lewicy powinny być dla nas kompasem, busolą, przewodnikiem na przyszłość - mówił na konferencji wicepremier Krzysztof Gawkowski.

- Budowanie takiej lewicowej siły, która skupia się wobec jednego, ale ważnego słowa: team, ekipa, drużyna, myślę, że nam wszystkim towarzyszyło od początku - dodał. - Dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu, w tym kandydowaniu na lidera partii, bo mam poczucie odpowiedzialności za przyszłość - mówił Gawkowski.

Jak powiedział wicepremier, "wierzę, że to przywództwo marszałka Czarzastego, które zostanie odnowione, nasza bliska współpraca, (...) jest dobrym kierunkiem dla przyszłości i Polski i Nowej Lewicy".

Jak wskazała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, "wybory parlamentarne 2027 roku będą niezwykle istotne, powiedziałabym, że kluczowe dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej".

- Potrzebujemy dzisiaj współpracy, potrzebujemy dzisiaj siły, skuteczności i jedności - mówiła. - W imię tej jedności, w imię tej odpowiedzialności i tej skuteczności stoimy tutaj dzisiaj wspólnie i wspólnie popieramy decyzję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o kandydowaniu na przewodniczącego Nowej Lewicy - dodała.

