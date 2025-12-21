Logo strona główna
Polska

Leo o "rozczarowujących słowach Nawrockiego", Zybertowicz o "błędzie rządów PiS"

21 1045 kawa cl-0006
Leo: rozczarowujące są słowa Nawrockiego
Źródło: TVN24
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego była ważna i potrzebna. Dobrze, że mimo różnic zdań i ciężkiej atmosfery przed, koniec był dobry - ocenił senator KO Grzegorz Schetyna. Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo oceniła, że "rozczarowujące są słowa prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że za pomoc należy dziękować". Według doradcy prezydenta profesora Andrzeja Zybertowicza "błędem rządów PiS" było to, że pomoc dla Ukrainy "nie była dawana w trybie transakcyjnym".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Warszawie między innymi z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Nawrocki i Zełenski poruszyli w rozmowie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, spraw historycznych i gospodarczych. Ukraiński przywódca zaoferował Polsce między innymi konsultacje w sprawy ochrony przed dronami. Zadeklarował też gotowość do przyspieszenia ekshumacji na Wołyniu.

"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rosja pragnie zrujnować relacje Ukrainy i Polski. Nie dajmy jej tego zrobić"

"Nie chodzi o to, żeby prezydent Ukrainy mówił: dziękuję"

O wizycie ukraińskiego przywódcy rozmawiali w niedzielę goście programu "Kawa na ławę" w TVN24.

Poseł PiS Michał Wójcik został zapytany, czy po kolejnych podziękowaniach Zełenskiego zostało zatarte wrażenie, o którym mówił Nawrocki, że polska pomoc dla Ukrainy nie spotyka się z należytym docenieniem.

- Bo nie spotyka się z należytym docenieniem - ocenił poseł. - Nie chodzi o to, żeby prezydent Ukrainy mówił: dziękuję Polakom, dziękuję, dziękuję. On to mówi, to jest oczywiste - stwierdził Wójcik. - Ale jest na przykład kwestia dotycząca ekshumacji. To, co jest nierozliczone w naszej historii, kwestia rzezi wołyńskiej. Kwestia ta, że w lutym bodaj rok temu, 2025 roku, czy nawet 2024 roku, były te słynne oświadczenia, że teraz już wreszcie będą ekshumacje, że te sprawy załatwimy. A nagle się okazuje, że te wnioski leżą, że Ukraińcy cały czas blokują ekshumacje. Nie może tak być - mówił.

Pytał też, "dlaczego Ukraina dzisiaj otwarcie nie mówi: Polska, Polacy powinni mieć miejsce przy tym stole, gdzie się ustala przyszłość Europy, przyszłość Ukrainy"?.

Wójcik: nie chodzi o to, żeby prezydent Ukrainy mówił "dziękuję"
Źródło: TVN24

Schetyna: Zełenski przyjął argumenty, które przedstawiał Nawrocki

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ocenił, że wizyta Zełenskiego była ważna i potrzebna. - Dobrze, że mimo różnic zdań i takiej trudnej, ciężkiej, atmosfery przed, ten koniec był dobry - powiedział.

Powiedział, że po między spotkaniami Zełenskiego z innymi politykami, też rozmawiał z ukraińskim przywódcą. - On miał cały przegląd polskiej polityki w tym dniu - mówił senator.

Schetyna o wizycie Zełenskiego: ważna i potrzebna
Źródło: TVN24

Dopytywany, co Zełenski powiedział o spotkaniu z Nawrockim, odparł: - Myślę, że politycznie przyjął te argumenty, które przedstawiał prezydent.

- Tam było bardzo dużo rozmowy o trudnej wspólnej historii. Ale przyjął to prezydent Zełenski. Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że efekty tego dnia w Warszawie, są w wielu wymiarach pozytywne i bardzo pozytywne, także jeśli chodzi o wspólne spojrzenie na politykę historyczną - kontynuował. Schetyna ocenił, że "tu potrzebne jest wsparcie ze strony prezydenta".

- Sprawa ekshumacji jest, ale ona musi być w agendzie ukraińskiej jedną z podstawowych. Wtedy będzie dużo łatwiej z innymi sprawami - powiedział.

Leo: rozczarowujące są słowa Nawrockiego

Posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo mówiła, że dla niej "rozczarowujące są słowa prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że za pomoc należy dziękować".

- Dla mnie to są słowa moralnie złe, to są słowa niekatolickie - dodała. - Tam codziennie giną ludzie, umierają dzieci, są gwałcone kobiety. Jak w takiej sytuacji można oczekiwać wdzięczności za pomoc? - pytała.

Podkreśliła, że "każda wdzięczności ma sens tylko wtedy, kiedy jest niewymuszona". - Wymuszona traci sens. Każda pomoc, która oczekuje na zapłatę, przestaje być darem, pomocą, a staje się transakcją - podsumowała.

Leo: rozczarowujące są słowa Nawrockiego
Źródło: TVN24

Zybertowicz o "błędzie rządów PiS"

- Prezydent Nawrocki jasno powiedział to, co jest na szczęście dla większości polskiej klasy politycznej oczywiste, że w interesie Polski jest dalsze wspieranie wysiłku obronnego Ukrainy. Tu nie ma żadnego sporu na szczęście między rządem a prezydentem - powiedział doradca społeczny Nawrockiego profesor Andrzej Zybertowicz.

- Natomiast jakieś pół roku temu powiedziałem, że błędem rządów Prawa i Sprawiedliwości było to, że ta pomoc nie była dawana w trybie transakcyjnym, mianowicie takim oto, że poza czysto humanitarną pomocą, przekazywane uzbrojenie i pomoc gospodarcza powinny być udzielane w trybie klauzuli, że jest to pożyczka (...) z możliwością umorzenia w przypadku pomyślnego rozwoju relacji między oboma krajami - mówił.

Profesor Zybertowicz o "błędzie rządów PiS"
Źródło: TVN24

"To, czego oczekujemy, to realistyczna polityka do przodu"

Przemysław Wipler (Konfederacja) odniósł się do pikiety, jaką w piątek w związku z wizytą prezydenta Ukrainy przed Sejmem zorganizowali politycy Konfederacji. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że pojawił się tam banera z napisem "Zełenski! Oddaj nasze 100 milionów!". Zapytał posła, czego oczekiwałby od Ukrainy, jeśli chodzi o wymiar finansowy.

- Nie mamy możliwości naprawienia błędów, które popełniły kolejne rządy i tu nie ma możliwości, żeby nam Ukraińcy cokolwiek oddali z tego, co dostali - powiedział Wipler. - Domagamy się od naszego polskiego rządu, żeby prowadzić politykę zabezpieczającą polski interes - zaznaczył. - To, czego oczekujemy, to realistyczna polityka do przodu - dodał.

Wipler: domagamy się od naszego rządu prowadzenia polityki zabezpieczającej polski interes
Źródło: TVN24

Trela: albo pomagacie Ukrainie, albo Putinowi

- Wszystko, co mówicie, to jest wierutne kłamstwo. Występujecie z transparentem "Oddaj nasze 100 miliardów", a później mówicie, że to był tylko transparent, bo nie chcecie żadnych 100 miliardów - wtrącił poseł Lewicy Tomasz Trela, zwracając się do Wiplera

- Trzeba się zdecydować. Albo wspieracie i pomagacie Ukrainie, albo wspieracie i pomagacie Putinowi. Ja odpowiedź na to znam - podkreślił.

OGLĄDAJ: Leo krytycznie o słowach Nawrockiego. "Są moralnie złe i niekatolickie".
21 1045 kawa cl-0006

Leo krytycznie o słowach Nawrockiego. "Są moralnie złe i niekatolickie".

21 1045 kawa cl-0006
Ten i innych materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: TVN24

Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieKarol Nawrocki
