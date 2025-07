Michał Kamiński "nie został rozegrany". "Wiedział, co robi" Źródło: TVN24

Dziennikarze w programie "W kuluarach" rozmawiali na temat spotkania w domu europosła PiS Adama Bielana. Brali w nim udział marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z Bielanem i Kaczyńskim spotkał się też u europosła wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL.

Jak mówił reporter "Faktów" TVN Michał Tracz, "Michał Kamiński z PiS-em się poróżnił wiele lat temu". - Był w ostatnim czasie naprawdę jednym z najostrzejszych krytyków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi dzięki temu znalazł się na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. I nagle jeden z czołowych, najbardziej znanych polityków, bardzo zasłużonych polityków w tejże koalicji, idzie rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością. Takie rzeczy do nas do tej pory nie dochodziły i na pewno mogło to być bardzo dużym zaskoczeniem - dodał.

"Kamiński wiedział, co robi"

Dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska podkreśliła, że "przecież nie rozmawiają o pogodzie, sporcie, serialach czy o historii, tylko właśnie o polityce i o kampanii".

Według Mai Wójcikowskiej, reporterki TVN24, Kamiński "trochę się jednak odsuwał od obozu władzy". - On właściwie od początku i to otwarcie mówił o tym, że Rafał Trzaskowski to absolutnie nie jest dobry kandydat na te czasy, na te emocje, które są w tej chwili - wspominała.

Tracz zwracał też uwagę, że jak o Hołowni mówiło się, że dał się rozegrać PiS-owi, to "historia Michała Kamińskiego pokazuje, że on tutaj nie został rozegrany". - On wie doskonale, gdzie poszedł, kiedy poszedł. (...) On doskonale wiedział, gdzie jest i jakie może to mieć konsekwencje, więc Michał Kamiński wiedział, co robi - podkreślał.

Michał Kamiński "trochę się jednak odsuwał od obozu władzy" Źródło: TVN24

"Tutaj nie ma przypadku"

Zalewska przekazała, że według jej informacji do spotkania doszło z inicjatywy Adama Bielana, ale i tak "tutaj nie ma przypadku co do tego, dlaczego Michał Kamiński chce się spotkać z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim".

- Mówi się nieoficjalnie, że on ma nadzieję, że w bliższej lub dalszej przyszłości dojdzie do innej niż ta koalicji rządowej, do innej większości w Sejmie. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, PSL i jakaś część Polski 2050 - powiedziała. Jej zdaniem "dzisiaj taki scenariusz u tego polityka leży na stole, mówię o Michale Kamińskim".

