Wizyta Joe Bidena w Polsce. Relacje na antenach TVN i w internecie

Prezydent USA Joe Biden we wtorek rano wyląduje na warszawskim Okęciu i tym samym rozpocznie dwudniową wizytę w Polsce. Reporterzy "Faktów" TVN, TVN24 i TVN24 BiS będą relacjonować to historyczne wydarzenie zarówno na antenach, jak i w internecie (tvn24.pl, TVN24 GO). W tym czasie TVN24 będzie współpracować z telewizją CNN, która również należy do Warner Bros. Discovery.