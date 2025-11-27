Wipler w "Kropce nad i" o Krupce: królowa baru za kratą

Wipler o Krupce: królowa baru za kratą Źródło: TVN24

W ostatnich dniach poseł Konfederacji Przemysław Wipler i posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka wymienili się serią kąśliwych wpisów w mediach społecznościowych. Kłótnia dotyczyła organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich.

"Jeśli miałabym się opierać na plotkach krążących po Sejmie, rekomendowałabym Pana Posła na pełnomocnika tych Zimowych Igrzysk… wszak określenie miłośnik białego szaleństwa zobowiązuje" - napisała w jednym z wpisów Krupka.

Wipler był pytany o te słowa w czwartek przez Monikę Olejnik. - Takie historie wypowiedzi ze strony królowej baru za kratą to kompletnie mnie nie bolą - skomentował krótko Wipler. "Bar za kratą" to potoczna nazwa baru w budynku Sejmu.

- Widzę, że rozwija się. Teraz jest piłka po stronie pani posłanki Krupki, rozumiem? - wtrąciła druga gościni TVN24 Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

- Zawsze, jak tam wpadałem (do baru), to ona (Krupka) tam była - zwrócił się Wipler do Żukowskiej na koniec programu.

Anna Maria Żukowska i Przemysław Wipler w "Kropce nad i" Źródło: TVN24

Wipler: prezydent tym, co robi, jest bliżej Konfederacji niż PiS

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w poniedziałek na Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze wykład o przyszłości Unii Europejskiej. W trakcie opisał wizję UE, jakiej się sprzeciwia. Opowiedział się m.in. za przywróceniem prezydencji w UE szefowi władzy wykonawczej państwa członkowskiego sprawującego w danym momencie przewodnictwo w Radzie UE. Oznaczałoby to powrót do charakteru prezydencji sprzed traktatu lizbońskiego.

Monika Olejnik pytała gości TVN24, czy Nawrocki swoją postawą sprzeciwia się wobec traktatu lizbońskiego, nad którym pracowali ówczesny prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński. - Cieszy mnie, że pan prezydent krytykuje te działania liderów i założycieli Prawa i Sprawiedliwości (...) cieszę się, że Polacy to zauważają, że to jest nasz głos (o sprzeciwie wobec traktatu), a nie głos, powiedzmy, tak wprost starego PiSu - odpowiedział Wipler.

- Brzmi, jakby bardziej był prezydentem Konfederacji niż z Prawa i Sprawiedliwości, z którego poparciem startował - wtrąciła Żukowska.

Wipler: pan prezydent tym, co robi, jest bliżej Konfederacji niż obozu Prawa i Sprawiedliwości Źródło: TVN24

- Był kandydatem obywatelskim (...) nie jestem jedyną osobą, która uważa, że w chwili obecnej pan prezydent tym, co robi, jest bliżej Konfederacji niż obozu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział poseł Konfederacji.

