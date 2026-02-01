Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

"Na przypale albo wcale". Jak willa plus zamieniła się w willę przetrwania

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Piotr Szostak
Piotr Szostak
Nowa siedziba Fundacji Megafon
Nowa siedziba Fundacji Megafon
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Gdy kroplówka z publicznych pieniędzy się skończyła, zaczęło się dogorywanie - mówi Róża Rzeplińska, szefowa Stowarzyszenia 61. Tak można podsumować - z jednym wyjątkiem - działalność organizacji, które dostały z MEiN dotację na zakup nieruchomości. Trzy lata później w TVN24+ sprawdzamy, co się w nich dzieje i jakie kroki wobec beneficjentów willi plus podjęła obecna władza.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Choć od opisania przez nas afery willa plus minęły trzy lata, a nowy rząd zapewniał, że rozliczy przyznawanie dotacji, do budżetu państwa wróciło jedynie 3,5 miliona złotych.
  • Jeden z zakupionych za dotację od ministra Przemysława Czarnka budynków, został wystawiony na sprzedaż. Przedstawiciele fundacji, która go zakupiła, jako jedyni w całej sprawie usłyszeli zarzuty.
  • W TVN24+ sprawdzamy, co dzieje się w nieruchomościach, które miały wspierać system oświaty i wychowania. - To głównie dryfowanie - komentuje ekspertka.

- Kiedy patrzę na tę listę, jest mi smutno - mówi Róża Rzeplińska, szefowa serwisu "Mam Prawo Wiedzieć" i prezeska Stowarzyszenia 61. Sprawie willi plus, którą jako pierwsi opisaliśmy w tvn24.pl trzy lata temu, również przygląda się od samego początku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka

Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka

Piotr Szostak, Justyna Suchecka
Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista

Justyna Suchecka, Piotr Szostak

- Powiązanie członków organizacji z różnego rodzaju strukturami władzy przez pełnienie funkcji w administracji bądź pozostawanie w relacji z osobami te funkcje pełniącymi, każe zadać pytanie: czy to są organizacje pozarządowe, czy instytucje okołorządowe do zadań specjalnych? - komentowała wówczas w rozmowie z nami. Pytała też: dlaczego organizacje mające niewielkie doświadczenie otrzymują dotacje na zakup nieruchomości i czy to się może skończyć jakimiś realnymi korzyściami dla systemu oświaty.

Dziś mówi, że jej "smutno", nie tylko dlatego, że jej wątpliwości okazały się słuszne. Ale przede wszystkim dlatego, że wie, jak wiele można było za publiczne pieniądze zrobić dla ludzi, a jak niewiele się w rzeczywistości w dotowanych willach wydarza.

W naszym śledztwie przed trzema laty opisaliśmy 12 organizacji, które otrzymały pieniądze na zakup swoich siedzib (od około 600 tysięcy do 5 milionów złotych). Środki trafiały do prawicowych organizacji bliskich PiS, często na podstawie jednoosobowych decyzji ówczesnego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Dziś analizujemy, co 11 beneficjentów programu robiło i zrobiło w 2025 roku "dla systemu edukacji i wychowania". Pominęliśmy Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego. Bo choć organizacja ta miała otrzymać blisko 1,5 miliona złotych, to ostatecznie nie kupiła nieruchomości i zwróciła pieniądze.

1,5 miliona złotych i pół roku później. Nie ma willi, a konflikt interesów? Numer konta to: 01 2345...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

1,5 miliona złotych i pół roku później. Nie ma willi, a konflikt interesów? Numer konta to: 01 2345...

Piotr Szostak

"Dorobek" organizacji przedstawiamy wedle wysokości otrzymanej dotacji.

Willa na trytytki

Listę otwiera Fundacja Polska Wielki Projekt. Otrzymała 5 milionów złotych na zakup willi przy ulicy Łowickiej, na warszawskim Mokotowie.

- Mieli budować zaplecze intelektualne Prawa i Sprawiedliwości - przypomina Rzeplińska. - Ale kiedy zaglądamy za to zaplecze, ono wydaje się dość miałkie i przewidywalne.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Piotr Szostak
Piotr Szostak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Cios w głowę, odleciała peruka. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
EUROSPORT
Fontanna di Trevi
Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno
METEO
Patryk Michalski
"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?
Polska
Starcia z policją w Turynie
Starcia w Turynie. "Bitwa uliczna"
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"
Polska
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"
Polska
imageTitle
Pierwsi Polacy w Mediolanie. Sprawdzili już areny
EUROSPORT
Mroźne cuda
Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? "W najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne"
Polska
imageTitle
Polacy z szansą na poprawę. Plan dnia w Willingen
EUROSPORT
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Wysłannik Trumpa "podbudowany" spotkaniem z Rosją
Donald Trump
Trump: zobaczymy, co się wydarzy
Namiot, w którym znaleziono ciało
Zmarł w namiocie w Bieszczadach. Po ćwierć wieku "wrócił do domu"
Martyna Sokołowska
Zima, noc, wieś, mróz
Silne mrozy w kraju, Polska 2050 z nową przewodniczącą, promieniotwórcze odpady w Elblągu
warto wiedzieć
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
METEO
GettyImages-2258710830aa
Barcelona z kompletem punktów. Goli powinna mieć więcej
EUROSPORT
KA230909_510
Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Sprawą zajęło się Centrum Atomistyki
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"
Polska
imageTitle
Lech w szoku. Lechia wypunktowała mistrza w Poznaniu
EUROSPORT
Wybuch w Bandar Abbas
Dwie eksplozje w Iranie. Są zabici i ranni
imageTitle
Przetrwał 46 lat. Anna Matuszewicz z nowym rekordem Polski
EUROSPORT
imageTitle
Protest przed igrzyskami. "Nie chcemy szwadronów Trumpa w Mediolanie"
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsi zawodnicy już w wiosce olimpijskiej. "Reakcje są bardzo pozytywne"
EUROSPORT
Gotowiec odpowiedzi do Norweskiego Komitetu Noblowskiego
Dotarliśmy do "gotowca", który Amerykanie wysłali do polskiego Sejmu
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
METEO
imageTitle
Dwa pokolenia, dwaj wielcy mistrzowie. O której mecz Alcaraz - Djoković?
EUROSPORT
imageTitle
Były mistrz świata nie zwalnia tempa. Pokaz siły w German Masters
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski potwierdza: dostałem propozycje od prezydenta
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica