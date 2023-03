24-latek poszukiwany w sprawie dwóch zabójstw sam zgłosił się na policję

czytaj dalej

Zatrzymany w Jekaterynburgu na Uralu dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich został aresztowany. Decyzję podjął sąd w moskiewskim Lefortowie. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Korespondent moskiewskiego biura amerykańskiej gazety pisał o firmie najemniczej Grupa Wagnera. Federalna Służba Bezpieczeństwa podejrzewa go o szpiegostwo. Redakcja "The Wall Street Journal" kategorycznie zaprzeczyła zarzutom stawianym przez rosyjskie służby i zażądała jego natychmiastowego uwolnienia. Natomiast rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oznajmił, że "atakowanie amerykańskich obywateli przez rosyjskie władze jest absolutnie, kompletnie nie do przyjęcia".