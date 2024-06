Na placu Zamkowym w Warszawie trwa wiec Platformy Obywatelskiej. Głos zabrał lider partii, premier Donald Tusk. - Historia 1989 roku to było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy tutaj - także Lech Wałęsa - po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj - dodał lider PO. Na wiecu przemawia Lech Wałęsa. - Chciałem wam przekazać uwagi, aby waszemu pokoleniu, szczególnie premierowi Tuskowi, udało się odnieść sukces. Bo wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty - mówił były prezydent RP.

- O co chodziło 4 czerwca 1989 roku? Chodziło o to, żeby tutaj była Polska, a nie Rosja . I Lech Wałęsa i 10 milionów Polek i Polaków razem z nim zdecydowali o tym, że tutaj jest Polska. I tu będzie Polska na wieki - mówił Donald Tusk .

Lech Wałęsa wspominał rok 1989: - Kiedy widzieli, że za dobrze mi idzie, to zrobili mnie agentem, żebyście odeszli ode mnie. Osłabili mnie maksymalnie, do dziś nie mogę się pozbierać. To samo próbowano zrobić Tuskiem. Agentem niemieckim zaczęto go robić. To wrogowie tak postępują - mówił pierwszy przewodniczący Solidarności.