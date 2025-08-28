"Widziałem człowieka pogubionego". Minister po Radzie Gabinetowej

Gawkowski: prezydent zapędził się trochę w kozi róg Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta. Posiedzenie trwało około trzech godzin. W części jawnej wypowiadali się Donald Tusk i Karol Nawrocki. W ich wypowiedziach nie brakowało wzajemnych uszczypliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole Warto wiedzieć

Gawkowski: prezydent zapędził się trochę w kozi róg

O środowe wydarzenia był pytany w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Krzysztof Gawkowski, który ocenił, że "pan prezydent zapędził się trochę w kozi róg, to znaczy stawia określone cele, a później sam prowadzi na Radzie Gabinetowej rozmowę, która wykracza poza Radę Gabinetową".

Krzysztof Gawkowski Źródło: TVN24

Jak przypomniał minister, "w Polsce to rząd rządzi, a prezydent reprezentuje". - Rada Gabinetowa jest od tego, żeby na niej rozmawiać poważnie o sprawach poważnych, a wczoraj prezydent z rozbieganym wzrokiem, z tym przekładaniem kartek, trochę taki narcyz, który wie doskonale, że nie odnajduje się w sytuacji, którą zwołał - przekonywał.

Jak dodał Gawkowski, "widział człowieka pogubionego i niemającego świadomości, że dzisiaj rząd naprawdę rządzi i te 18 miesięcy nie zostało zmarnowane".

OGLĄDAJ: Krzysztof Gawkowski