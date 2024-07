Wiceszef MSZ zapowiada pismo do Prokuratury Krajowej w sprawie Mateusza Morawieckiego

Szejna do Morawieckiego: niech pan lepiej szuka prawnika

Andrzej Szejna ocenił, że "jest to działanie na szkodę Polski z dwóch powodów". - Po pierwsze, ambasador Ryszard Schnepf jest to dyplomata najwyższej próby i sprawdził się na wielu placówkach. Rząd Polski go zgłosił, przeszedł wszystkie procedury. Po drugie, pan premier Morawiecki dzisiaj nie ma żadnych kompetencji ani prawa do tego, aby kogokolwiek dyskredytować poza granicami i przede wszystkim działać na szkodę polskiej dyplomacji i przeciwko szefowi polskiej dyplomacji - mówił.