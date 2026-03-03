Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu

Cezary Tomczyk: Polska nie jest stroną tego konfliktu Źródło: TVN24

Amerykańskie wojsko przekazało w środę, że podczas operacji "Epicka Furia" trafionych zostało już ponad 1,7 tysiąca celów w Iranie, w tym centra dowodzenia, okręty czy infrastruktura obronna.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk był pytany w programie "Fakty po Faktach" we wtorek o to, jakie jest stanowisko polskiego rządu w sprawie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. - Polska nie jest stroną tego konfliktu - podkreślił. - To jest operacja, którą realizuje Izrael razem ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest operacja NATO, to jest operacja tych dwóch państw, i takie jest nasze stanowisko - powtarzał.

Wiceminister dodał, że na ten moment "nie ma planów ani potrzeb", aby Polska zaangażowała się w konflikt na Bliskim Wschodzie.

Tomczyk: na tym koncentruje się rząd

- Pamiętajmy, że mamy do czynienia już z drugą tego typu operacją - mówił Tomczyk, nawiązując do operacji USA w Wenezueli. - Ta jest na dużo większą skalę. Ona oczywiście ma na nas wpływ pod wieloma względami albo może mieć wpływ. I na tym koncentruje się dzisiaj Rada Ministrów, na zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa obywatelom, ale też na stabilizacji ewentualnych cen ropy czy gazu - mówił.

