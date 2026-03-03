Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk: Polska nie jest stroną tego konfliktu
Źródło: TVN24
To nie jest operacja NATO, to jest operacja Izraela i USA, i takie jest nasze stanowisko - mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk w "Faktach po Faktach", pytany o to, co zrobiłby polski rząd, gdyby został poproszony o pomoc w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Amerykańskie wojsko przekazało w środę, że podczas operacji "Epicka Furia" trafionych zostało już ponad 1,7 tysiąca celów w Iranie, w tym centra dowodzenia, okręty czy infrastruktura obronna.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk był pytany w programie "Fakty po Faktach" we wtorek o to, jakie jest stanowisko polskiego rządu w sprawie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. - Polska nie jest stroną tego konfliktu - podkreślił. - To jest operacja, którą realizuje Izrael razem ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest operacja NATO, to jest operacja tych dwóch państw, i takie jest nasze stanowisko - powtarzał.

Wiceminister dodał, że na ten moment "nie ma planów ani potrzeb", aby Polska zaangażowała się w konflikt na Bliskim Wschodzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczone budynki w Teheranie. Zdjęcie satelitarne z 3 marca 2026 roku
Znaczne zniszczenia irańskich obiektów w Teheranie. Zdjęcia satelitarne
RELACJA
Donald Trump
"Obawiają się, że straci zainteresowanie Ukrainą". Może zostać "pozbawiona broni"
Świat
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
Świat

Tomczyk: na tym koncentruje się rząd

- Pamiętajmy, że mamy do czynienia już z drugą tego typu operacją - mówił Tomczyk, nawiązując do operacji USA w Wenezueli. - Ta jest na dużo większą skalę. Ona oczywiście ma na nas wpływ pod wieloma względami albo może mieć wpływ. I na tym koncentruje się dzisiaj Rada Ministrów, na zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa obywatelom, ale też na stabilizacji ewentualnych cen ropy czy gazu - mówił.

OGLĄDAJ: Polska częścią parasola nuklearnego? "To dopiero otwarcie pewnej drogi"
03 1925 fpf cl-0086

Polska częścią parasola nuklearnego? "To dopiero otwarcie pewnej drogi"

03 1925 fpf cl-0086
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Fakty po FaktachCezary TomczykIranIzraelUSA
Czytaj także:
Zniszczone budynki w Teheranie. Zdjęcie satelitarne z 3 marca 2026 roku
Znaczne zniszczenia irańskich obiektów w Teheranie. Zdjęcia satelitarne
RELACJA
Przymrozki, noc, zimno
Ryzyko przymrozków. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia
METEO
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
BIZNES
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Adrian Meronk utknął w Dubaju
EUROSPORT
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Atak drona i pożar przy amerykańskiej ambasadzie w Dubaju
Świat
Tehran, Iran
USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy
KROPKA NAD I
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
BIZNES
Wiosenna i piękna pełnia księżyca nad Ustką (Pomorskie)
Pełnia Robaczego Księżyca w waszych obiektywach
METEO
Barcelona gra z Atletico
Szalona pogoń Barcelony
RELACJA
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca na stacji paliw. To policjant
Poznań
Donald Trump
Trump: Chcą rozmawiać. Powiedziałem: za późno
Świat
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
BIZNES
Ali Chamenei podczas świętowania siódmej rocznicy islamskiej rewolucji. Zdjęcie z 1986 roku
"Skromny" przywódca trzymał kraj w "żelaznym uścisku". Co po sobie zostawia?
Marcin Złotkowski
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
WARSZAWA
Makieta wybranej koncepcji
Jest decyzja w sprawie "budowy stulecia"
Rzeszów
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
METEO
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
BIZNES
Władimir Putin
Zaskakująca reakcja Putina. "Co z wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?
Świat
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Pociski spadają nawet w Dubaju. Ryzykowna decyzja Iranu
Sebastian Zakrzewski
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Świat
Do tragedii doszło w tym budynku
Ciała dwóch mężczyzn w domu
Poznań
Akcja ratunkowa 280 metrów nad ziemią
Utknęli na wysokości 280 metrów. Nagranie mrozi krew w żyłach
Świat
Ben Gurion Airport in Tel Aviv
Ambasada USA wydała komunikat, nie jest w stanie ewakuować obywateli
Świat
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
BIZNES
Wypadek autokaru z pojazdem ciężarowym pod Konotopem
"Zobaczyłem autobus szkolny i pędzącą z góry ciężarówkę z naczepą"
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica