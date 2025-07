Groziło im 10 lat, mieli dozór policji. "To była sprawa polityczna"

Sprawę Ireneusza Jakiego, byłego prezesa WiK Opole, a prywatnie ojca europosła Patryka Jakiego, opisujemy od lipca 2022 roku. To wtedy kilkoro pracowników oskarżyło go o mobbing i łamanie praw pracowniczych, a wiceprezesi złożyli w ich imieniu zawiadomienie do prokuratury.