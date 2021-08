Anna Kornecka zdymisjonowana. Komentarze polityków Porozumienia i opozycji

Komentarze opozycji po dymisji Korneckiej

Z kolei Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej napisał, że w rządzie można stracić pozycję za krytykę Polskiego Ładu. "Za zakupy respiratorów widmo i kilkadziesiąt milionów strat dla Skarbu Państwa, można wrócić do rządu" - podkreślił. "To nie świat zwariował, to PiS stracił kontakt z rzeczywistością. Ten rząd sięgnął dna" - dodał.

"Po raz kolejny zmienia się wiceminister odpowiedzialny za 2 kluczowe sprawy dla jakości naszego życia: mieszkalnictwo i reformę planowania. Premier strzela do specjalistów jak do kaczek. I to do tych, którzy pracowali bez podwyżek. Szkoda, bo Anna Kornecka była bardzo kompetentna" - oceniła posłanka Hanna Gill-Piątek z ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.