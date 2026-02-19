Logo strona główna
Polska

Minister Waldemar Żurek nie ustępuje. "Mamy plan B"

Waldemar Żurek
Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KRS
Źródło: X.com/@prezydentpl
Nie ustąpię w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom - zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. - Mamy plan B i będziemy go realizować - dodał szef MS.

W czwartek Karol Nawrocki w opublikowanym przez prezydencką kancelarię nagraniu poinformował o zawetowaniu przez niego dwóch ustaw - jedną z nich była nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Decyzję prezydenta skomentował Waldemar Żurek, który oznajmił, że nie ustąpi w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Przekazał też, że rządzący "mają plan B i będą go realizować".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS

Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS

"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"

"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"

Nawrocki zapowiada własny projekt

W swoim oświadczeniu Nawrocki powiedział, że "ustrój to reguły gry, które decydują, czy państwo służy obywatelowi, czy obywatel ma służyć państwu". - Jeśli prawo ustrojowe jest pisane pod interes konkretnej władzy czy wąskiej grupy, to zwykły obywatel zawsze przegrywa - kontynuował.

Oznajmił również, że jako prezydent "ma obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli". - Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie wypełnia tego celu, a wręcz mu przeczy. Dlatego podjąłem decyzję o jej zawetowaniu - przekazał.

Nawrocki poinformował przy tym o przedstawieniu własnego "projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki". Według niego ma on opierać się na trzech zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń oraz potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów.

Stwierdził też, że "jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem ostatecznie zwróci się do narodu z wnioskiem o referendum".

Nowelizacja ustawy o KRS

Nowelizację ustawy o KRS i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego Sejm uchwalił 23 stycznia, pięć dni później bez poprawek przyjął ją Senat. Zgodnie z zapisami noweli 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak obecnie - przez Sejm.

Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części tak zwanych neosędziów. Zmianę przepisów krytykował PiS, a rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, przekonywał, że uczynią one KRS konstytucyjną.

Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS rozpoczęła się 11 lutego i potrwa do 13 marca. Gotowość do pomocy w wyborze KRS zadeklarowali w poniedziałek prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce, proponując, by Sejm - na podstawie obowiązujących przepisów - wybrał 15 sędziów do KRS, ale spośród tych kandydatów, którzy uzyskają najwyższe poparcie w powszechnym głosowaniu na zgromadzeniach sędziów.

OGLĄDAJ: "Nie można rzeczywistości ignorować, musimy coś zrobić z KRS"
pc

"Nie można rzeczywistości ignorować, musimy coś zrobić z KRS"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Waldemar ŻurekKarol NawrockiKrajowa Rada SądownictwaMinisterstwo SprawiedliwościMinister SprawiedliwościPrezydent RPSądsędziowie
