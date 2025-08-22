"Nawrocki kolejny raz wprowadzony w błąd"

Kosiniak-Kamysz o ustawie wiatrakowej. "Wprowadzili chyba pana prezydenta po raz kolejny w błąd" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W czwartek Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową, która zawierała także przepisy o zamrożeniu cen prądu na IV kwartał.

Tego dnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy prezydenta przedłużający zamrożenie cen energii elektrycznej. Obejmował on identyczne zapisy jak te w zawetowanej ustawie.

- Będziemy walczyć o niższe ceny prądu wbrew decyzji prezydenta - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę odległościową, która - obok przepisów dotyczących turbin wiatrowych - zawierała także przepisy o przedłużeniu zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2025 roku. Kilka godzin później zgłosił swój projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej "literalnie wyjęty" z zawetowanej ustawy.

O weto Nawrockiego został zapytany na konferencji prasowej w Rzeszowie Władysław Kosiniak-Kamysz. - Niestety, podjął decyzję, która powoduje, że Polacy nie mają dzisiaj pewności w sprawie niższych cen energii. Rząd tego chciał, większość parlamentarna tego chciała, myślę, że mieszkańcy tego bardzo chcieli, opinia publiczna tego chciała - przekonywał.

- W Kancelarii Prezydenta nie wsłuchano się w głos obywateli, społeczności, bo znakomita większość chce odnawialny źródeł energii w Polsce i chce tańszego prądu - zaznaczył.

Wiatraki i "teorie spiskowe"

Szef MON zapowiedział, że ustawa o bezpieczeństwie energetycznym zostanie ponowiona. - Tutaj niepotrzebne są żadne inicjatywy prezydenta, potrzebna jest jego akceptacja dla inicjatyw rządowych - mówił.

Według niego obawy dotyczące ustawy wiatrakowej są "oparte o jakieś teorie spiskowe i niepotwierdzone w żaden sposób naukowo wpływy wiatraków na zdrowie i życie". - Współpracownicy chyba po raz kolejny wprowadzili pana prezydenta w błąd. Ulegli inspiracjom różnego rodzaju szarlatanów i takiej grupy, która walczy z wiatrakami od lat, nie wiadomo po co i nie wiadomo czemu - ocenił.

- Będziemy do skutku próbować, będziemy walczyć o niższe ceny prądu wbrew decyzji prezydenta, wbrew tym zaklęciom, które są tworzone przez jego współpracowników. Zrobimy wszystko, żeby Polacy mieli niższe rachunki, tani prąd, czystą energię, czyste środowisko - zapewnił.

