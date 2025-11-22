Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ważne projekty i pusty Sejm. "Będziemy pamiętać, kto nas wspierał"

Przemawiający do niemal pustej sali minister Krasoń
Sejm rozpoczyna prace nad asystencją osobistą. Komentarze polityków i aktywistów
Źródło: TVN24
W piątek Sejm debatował nad asystencją osobistą. W grze są dwa projekty: rządowy i Polski 2050. Debata była prowadzona niemal przy pustej sali, choć asystencja jest kluczowa dla osób z niepełnosprawnościami. Czy projekty wychodzą na przeciw potrzebom tych osób? Materiał magazynu "Polska i Świat".

W Sejmie w piątek przemawiał minister Łukasz Krasoń. Mówi, jak wyglądałoby jego życie bez codziennej pomocy asystenta. - Ja bym się sam nie wysikał, bym się rano sam nie ubrał i sam na wózek nie usiadł, nie zjadłbym śniadania i nie byłoby mnie tutaj. Dopiero dzięki temu wsparciu mojego asystenta, mojej rodziny, mogę realizować mój potencjał - podkreśla. Mówił przy niemal pustej sali.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Tak Sejm zaczyna prace nad ustawą o asystencji osobistej, czyli finansowanej przez państwo pomocy osobom z niepełnosprawnościami. To dopiero pierwsze czytanie tego projektu i zazwyczaj nie ma wtedy na sali zbyt wielu posłów. - Delegowali na salę tych posłów, którzy mają zadać pytanie i mają być wiodącymi parlamentarzystami - wyjaśnia Łukasz Krasoń.

Przemawiający do niemal pustej sali minister Krasoń
Przemawiający do niemal pustej sali minister Krasoń
Źródło: TVN24

Byli w Sejmie za to najbardziej zainteresowani. Ci, którzy na zmiany czekają wiele lat. - Ja tak naprawdę nie byłabym tu dzisiaj, gdyby nie mój mąż nie ubrał mnie rano i nie pomógłby mi w toalecie i pomógł mi wejść do wózka - zwraca uwagę Bogumiła Siedlecka-Goślicka.

- Myślę, że to dość ważny dzień, ale nie byłabym zbyt optymistycznie nastawiona ze względu na to, że ustawa potrzebuje wiele poprawek jeszcze - zastrzega Karolina Kowalczyk z Fundacji Avalon.

Pomoc ma być ciągła i systemowa

W Sejmie jest rządowy projekt w tej sprawie, ale też poselski Polski 2050 i Lewicy, rozpatrywane są jednocześnie. Rządowa ustawa od dawna nie trafiała do Sejmu, mimo że była to rządowa obietnica. - Samorządy uruchamiają tę asystencję w marcu i w kwietniu, i trwa ona do grudnia, a później pojawia się kilka miesięcy niepewności i oczekiwania - zwraca uwagę Maja Ewa Nowak z Polski 2050.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję

To ma się zmienić - pomoc ma być ciągła i systemowa. - Chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami odzyskały sprawczość, niezależność i samostanowienie o sobie, a tylko dzięki asystencji osobistej to może się zadziać - przekonuje Bogumiła Siedlecka-Goślicka.

- Będzie można dać zatrudnienie wielu asystentom, czyli podatki będą szły do państwa, a wiele osób z niepełnosprawnością będzie mogło podjąć zatrudnienie - mówi Karolina Kowalczyk.

Rządowy projekt zakłada, że z usług asystenta będą mogły na początku korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, ale nie wszystkie. Na początek grupa 100 tysięcy osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Łukasz Krasoń
Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp
Zdrowie
Protest w sprawie ustawy o asystencji osobistej
"Nie macie prawa odkładać naszego życia na później"
WARSZAWA
Adam Szłapka
Rząd przyjął ustawę o asystencji osobistej. "To warunek godnego życia"
Zdrowie

- Musimy mieć też chętnych asystentów do pracy, więc jest kilka kluczowych zagrożeń, które nas niepokoją - przyznaje Ewa Wachowicz z Fundacji Avalon. Działacze społeczni mówią, że w ustawie musi znaleźć się kilka punktów, jak: godna stawka za pracę dla asystenta czy szersza dostępność dla większej grupy osób z niepełnosprawnościami.

Działaczka społeczna i współtwórczyni akcji Asystencja na Piątkę Małgorzata Szumowska uważa, że na komisji będzie czas, aby o tym mówić. - Będziemy sobie ten czas wyszarpywać jako osoby i obywatele, którzy wybierają polityków i w 2027 roku będziemy dobrze pamiętać, kto nas wspierał w tych działaniach - zapowiada.

PiS chce pilnego przyjęcia rządowego projektu

Mimo że na sali nie było zbyt wielu posłów, to dyskusja była długa i ożywiona. - To jest naprawdę wstyd, że po raz kolejny nie działacie, ale oszukujecie ludzi - twierdzi Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości. - Jest na tyle wypracowana ta ustawa, że można na jednym czy dwóch posiedzeniach ją przyjąć - dodaje.

PiS krytykuje, że zmiany mają obowiązywać dopiero od 2027 roku i że zostały wykluczone osoby po 65 roku życia, ale chce, aby rządowy projekt wszedł jak najszybciej.

- Zaczynamy zajmować się tym na poważnie, dlatego łączymy projekty i poselski, i rządowy, i żeby pokazać te różnice, na etapie komisji, zepniemy w jedno - wskazuje Filip Sałacki z Koalicji Obywatelskiej.

- Ja już zapowiedziałem mojemu zespołowi w biurze rzecznika, żeby brali karimaty, bo będziecie siedzieć do północy i odpowiadać na pytania i szukać rozwiązań kompromisowych - mówi Łukasz Krasoń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Kąkol

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SejmOsoby z niepełnosprawnościamiPolska i ŚwiatZdrowie
Czytaj także:
imageTitle
11 turniejów, 11 różnych zwycięzców. Mistrz świata króluje w Rijadzie
EUROSPORT
GettyImages-2236079003
Rosyjski statek przegoniony przez Amerykanów
Świat
Giżycko
Rząd szykuje opłatę dla turystów. "Na razie bawimy się w detektywów"
BIZNES
Awaria na drugiej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa w metrze. Musieli zamknąć pięć stacji
WARSZAWA
Interwencja straży pożarnej w związku z zadymieniem w samolocie
Załoga gasiła telefon pasażera. Samolot musiał zawrócić
WARSZAWA
Zima, śnieg, lustro drogowe
Kolejne fale śnieżyc. Obejmą nowe regiony
METEO
KADR NA KINO
Honorowy Oscar, powrót legendarnego albumu i festiwal
KADR NA KINO
problemy psychiczne nadwrazliwosc splatanie zagubienie shutterstock_1150971305
Codziennie przechodzą "zawał" serca. "To poważna choroba"
Zdrowie
Rak jądra dotyka najczęściej młodych mężczyzn. Wcześnie wykryty dobrze rokuje
Nie było bólu i obrzęku. O chorobie dowiedział się dzięki bieliźnie
Zuzanna Kuffel
Tak jest
"Prawdą jest to, co ma milion serduszek, a nie coś, co ma sto". Jak się bronić
Polska
Szczecinek. Podczas zatrzymania padły strzały
Podczas zatrzymania padły strzały. 38-latek w rękach policji
Szczecin
imageTitle
"Dobra wiadomość". Zmiana w bramce Barcelony
EUROSPORT
W Lesku autokar zawisł nad rowem
Autokar wpadł w poślizg i zawisł nad rowem
Rzeszów
imageTitle
W nich nadzieja Polaków. Prognozy ekspertów przed sezonem skoków
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
"Plan pokojowy" dla Ukrainy. To wiadomo do tej pory
Świat
imageTitle
Deszcz mu niestraszny. Norris znów pokazał rywalom plecy
EUROSPORT
lesko
"Od 35 lat nie było tu takiego śniegu"
METEO
Wypadek na autostradzie A2 w gminie Baranów
Dwie ciężarówki i laweta zderzyły się na A2. Ogromne utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Nie wpuścili rosyjskich turystów. "Zasada wzajemności"
BIZNES
imageTitle
Zachwyty nad polskim talentem. "Jest jak plastelina"
EUROSPORT
Śnieg w Dębicy (Podkarpackie)
Śnieg w Polsce. Tak wygląda na waszych zdjęciach
Polska
Betssy Chavez
Międzynarodowy nakaz aresztowania byłej premier
Świat
Pożar kontenerowca w Los Angeles
Pożar i eksplozja w Los Angeles
Świat
Spotkanie Donalda Trumpa z burmistrzem elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim w Białym Domu
Miał być "najgorszym koszmarem Trumpa". Zaskakujący zwrot akcji
Świat
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Wyglądają niepozornie, drenują środowisko. Koszty centrów danych
Natalia Szostak
Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu
Spłonął słynny wieżowiec. Dwóch 18-latków zatrzymanych
Świat
imageTitle
Prowizorka w Lillehammer. Markery poszły w ruch
EUROSPORT
imageTitle
Worek goli i fotel lidera. Olympique Marsylia potwierdza aspiracje
EUROSPORT
shutterstock_2211090637
Zaczynają karierę i mają dość. "To nie ma nic wspólnego z lenistwem"
Aleksandra Koszowska
Donald Trump
"To jest rosyjski plan przetłumaczony na angielski". Pięć zasadniczych błędów
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica