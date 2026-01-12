Logo strona główna
Polska

Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?

Oskarżona zniknęła tuż przed prawomocnym wyrokiem (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżona zniknęła tuż przed prawomocnym wyrokiem (zdjęcie ilustracyjne)
12 lat toczył się proces o wyłudzenie dwóch domów wartych blisko dwa miliony złotych. A gdy sąd wreszcie wydał prawomocny wyrok, oskarżona zniknęła.
Policjanci odnaleźli ją w małej wsi pod Grójcem. - Pani Agata? - zapytali. Stanowczo zaprzeczyła: - Jestem jej młodszą siostrą. Agata nie żyje.

Nie uwierzyli.

49-letnia radczyni prawna, w przeszłości zatrudniona w Krajowym Rejestrze Sądowym i w Komendzie Stołecznej Policji doskonale znała słabości systemu prawnego. Chciała wykorzystać tę wiedzę, aby przejąć nieruchomości warte niemal dwa miliony złotych. A kiedy się nie udało i została za to skazana przez sąd, próbowała upozorować własną śmierć.

Na tym też mogła skorzystać.

Tak doszło do przestępstwa

29 maja 2025 roku Agata P. osobiście stawiła się na rozprawie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Tego dnia sąd wysłuchał mów końcowych w ciągnącym się od 12 lat procesie. Wkrótce miał zapaść prawomocny wyrok.

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Dziennikarka tvn24.pl
