Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg

Pociąg "Biebrza" jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej utknął w czwartek wieczorem kilometr przed stacją Sterławki - zepsuła się lokomotywa. PKP IC na platformie X informowało, że w pociągu znajdowało się 180 pasażerów. Ludzie w miejscu awarii nie mogli się przesiąść do autobusów z powodu dużej ilości śniegu.

Kolej zdecydowała o wysłaniu na miejsce spalinowej lokomotywy. "Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu" - podano. Lokomotywa z Ełku przyjechała po ponad 2 godzinach.

- Spalinowa lokomotywa dotarła do miejsca awarii i dopchnęła skład z zepsutą lokomotywą do stacji Sterławki - poinformowała oficer prasowa policji w Giżycku asp. szt. Iwona Chruścińska.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w #Giżycko pomagają w organizacji i przeprowadzeniu ewakuacji około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna na linii kolejowej nr 38 (odcinek Giżycko - Sterławki Wielkie). Doszło tam tam do awarii lokomotywy w miejscu, gdzie… pic.twitter.com/0IWT57skSb — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) January 1, 2026 Rozwiń

Przesiadka w śnieżnej zamieci

W Sterławkach policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów. Wśród pasażerów byli dzieci, seniorzy i całe rodziny. Przesiadka odbywała się w śnieżnej zamieci.

Jak przekazał w nocy w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku mł. bryg. Grzegorz Zubowicz komunikacja zastępcza miała zawieźć pasażerów do stacji Korsze. Funkcjonariusz zaznaczył, że nikt nie potrzebował pomocy medycznej.

Późnym wieczorem w pierwszy dzień roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w #Giżycko wsparli ewakuację około 180 pasażerów pociągu relacji Białystok - Gdynia Główna po awarii lokomotywy. #POMAGAMYiCHRONIMY pic.twitter.com/NGVE74gqDV — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) January 1, 2026 Rozwiń

