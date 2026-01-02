Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg

Zobacz prognozę pogody na dziś >>>
Pociąg "Biebrza" jadący z Białegostoku do Gdyni Głównej utknął w czwartek wieczorem kilometr przed stacją Sterławki - zepsuła się lokomotywa. PKP IC na platformie X informowało, że w pociągu znajdowało się 180 pasażerów. Ludzie w miejscu awarii nie mogli się przesiąść do autobusów z powodu dużej ilości śniegu.
Kolej zdecydowała o wysłaniu na miejsce spalinowej lokomotywy. "Zadysponowano podstawienie lokomotywy spalinowej w celu ściągnięcia uszkodzonego pociągu" - podano. Lokomotywa z Ełku przyjechała po ponad 2 godzinach.
- Spalinowa lokomotywa dotarła do miejsca awarii i dopchnęła skład z zepsutą lokomotywą do stacji Sterławki - poinformowała oficer prasowa policji w Giżycku asp. szt. Iwona Chruścińska.
Przesiadka w śnieżnej zamieci
W Sterławkach policjanci i strażacy pomogli podróżnym w przesiadaniu się do autokarów. Wśród pasażerów byli dzieci, seniorzy i całe rodziny. Przesiadka odbywała się w śnieżnej zamieci.
Jak przekazał w nocy w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku mł. bryg. Grzegorz Zubowicz komunikacja zastępcza miała zawieźć pasażerów do stacji Korsze. Funkcjonariusz zaznaczył, że nikt nie potrzebował pomocy medycznej.
