Polska

Kierwiński: Kurski miał zadanie od Kaczyńskiego. I zrealizował je

Jacek Kurski
Kierwiński: Kurski miał zadanie od Kaczyńskiego. I zrealizował je
Źródło: TVN24
Jacek Kurski nie zostanie wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ moim zdaniem miał zgodę Jarosława Kaczyńskiego na publikację wpisów - tak napiętą sytuację w PiS komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego Kurski miał zadanie od Kaczyńskiego, aby "pstryknąć w ucho" byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

W Prawie i Sprawiedliwości trwa wewnętrzny konflikt między rywalizującymi stronnictwami w partii. Przed tygodniem były prezes TVP Jacek Kurski opublikował obszerny wpis w serwisie X, w którym oskarżył byłego premiera Mateusza Morawieckiego o szkodzenie partii.

W czwartek europoseł PiS Waldemar Buda napisał na X, że w związku z "obrzydliwymi insynuacjami" rozpoczęła się inicjatywa posłów – "niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach" - zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z PiS.

W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia Kurskiego" z partii

W PiS "inicjatywa" w sprawie "usunięcia Kurskiego" z partii

Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło

Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło

Kierwiński: Kurski miał zgodę Kaczyńskiego

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według niego Kurski nie zostanie usunięty z partii.

- Nie zostanie wyrzucony, ponieważ moim zdaniem miał zgodę Kaczyńskiego na to, żeby popełnić te duże wpisy - powiedział.

- Moim zdaniem (Kurski - red.) miał zadanie od Kaczyńskiego - pstryknąć w ucho pana Morawieckiego. I zrealizował to, niezależnie od tego, jak bardzo to jest kosztowne dla PiS-u. Ale tym ja się nie będę martwił. Dla mnie dobrze, że oni się kłócą. Im słabszy PiS, tym lepiej dla Polski - mówił dalej. 

Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej napięta sytuacja w PiS-ie to "coś znacznie poważniejszego" niż walka frakcji. - To jest stała utrata władzy przez Kaczyńskiego. Już nie jest naturalnym liderem na polskiej prawicy. To przejmuje już pan prezydent Nawrocki. Dziś (Kaczyński - red.) przestaje być liderem we własnym ugrupowaniu - ocenił Kierwiński.

Walka frakcji w partii Kaczyńskiego

Szerzej wewnętrzny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości omawiali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ nasi dziennikarze, Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Aby zrozumieć napięcia w ugrupowaniu, trzeba zarysować strony konfliktu. Pojawia się tu frakcja tak zwanych maślarzy. Jej nazwa wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u. Oprócz Bocheńskiego, z tą frakcją związani są między innymi Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. We frakcji maślarzy jest wielu polityków, którzy z różnych względów krytykują Morawieckiego. Obwiniają go między innymi za porażkę w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, relacje z Unią Europejską czy Zielony Ład.

Na czele drugiej frakcji stoi Morawiecki, a lista jej członków jest długa. Znajdują się na niej byli ministrowie, bliscy współpracownicy byłego premiera, w tym duża grupa europosłów. Warto dodać też, że frakcja Morawieckiego to również osoby, które są absolutnymi przeciwnikami Zbigniewa Ziobry i sposobu uprawiania przez niego polityki.

Obie frakcje łączy natomiast to, że chcą mieć dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim

Dwie wigilie w PiS-ie

Oznaką podziałów było między innymi to, że w mijającym tygodniu w Prawie i Sprawiedliwości odbyły się dwa spotkania wigilijne.

Pierwsza z nich odbyła się w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, druga natomiast została zorganizowana przez Mateusza Morawieckiego i miała miejsce przy ulicy Lwowskiej, w biurze kilku europosłów PiS związanych z byłym premierem.

17 0845 podcast-0001

Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Jarosław Kaczyński, Jacek Kurski, Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Spięcie przy ławce Borussii, gwiazdor nie uniknie kary. "To niedopuszczalne"
EUROSPORT
Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim
"Pan prezydent trochę ukradł nam święta"
Polska
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
METEO
Marcin Kierwiński
"Rzeczy, o których będziemy czytać w książkach". Szef MSWiA o sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Kiedy skład na Turniej Czterech Skoczni? Mamy informację od trenera
EUROSPORT
imageTitle
Lądował na brzuchu. Bolesny upadek austriackiego talentu
EUROSPORT
imageTitle
Mają się kogo obawiać. Niespodziewany transfer w klubie Polaków
EUROSPORT
Atak nożownika w Tajpej, trzy osoby nie żyją
W centrum miasta odpalił bomby dymne i ruszył do ataku. Trzy osoby nie żyją
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
METEO
45 min
pc
"Ukraina jest na granicy istnienia, a nasz prezydent mówi: pamiętaj gościu o Wołyniu"
Dwie strony
imageTitle
Loteryjny konkurs dla Prevca. Tomasiak najlepszy z Polaków
EUROSPORT
Mgła, ograniczona widzialność
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend
METEO
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
G8n5Y4MWcAAtAEA
"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW
Polska
imageTitle
Sobotni konkurs w Engelbergu (RELACJA)
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 
Świat
imageTitle
Polak przebija się do czołówki. Niesamowity awans w sobotnim biegu
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł polski medalista olimpijski
EUROSPORT
imageTitle
Ten cios musiał boleć. Znokautowany influencer z poważnymi obrażeniami
EUROSPORT
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
METEO
imageTitle
Puchar Narodów Afryki. Sprawdź grupy i terminarz meczów
EUROSPORT
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
BIZNES
Widzialność w czasie karambolu na S19
Tyle widzieli kierowcy w czasie karambolu. Nagranie z auta
Lublin
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu
Lubuskie
GettyImages-1258394879
Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia
Świat
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA

