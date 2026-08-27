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FAKTY PO FAKTACH

Waldemar Żurek o Piesiewiczu: na pewno nie jest to żadna ofiara polityczna

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek o zegarku Radosława Piesiewicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sami musimy ocenić jego wiarygodność na podstawie tego, co widzimy - tak o Radosławie Piesiewiczu mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany na polecenie wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Po południu został doprowadzony na przesłuchanie, wieczorem usłyszał zarzuty.

Żurek o słowach Piesiewicza

Piesiewicz po doprowadzeniu go do siedziby prokuratury został zapytany, czy czuje się winny. Odparł: - Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.

Żurek pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jego zdaniem Piesiewicz jest w tej sprawie ofiarą, odpowiedział: - My sami musimy dzisiaj na tej podstawie, którą widzimy, ocenić jego wiarygodność. Na pewno nie jest to żadna ofiara polityczna.

Żurek przypomniał o sprawie zegarka wartego 40 tysięcy, który szef PKOl otrzymał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala.

- Wiemy, że jak zaczęły się jakieś dziwne przecieki w mediach, pan Piesiewicz wyszedł sam z informacją, że jest posiadaczem bardzo kosztownego zegarka, a później się okazało, że w jakiś dziwny sposób woził raty za granicę i spłacał tego swojego darczyńcę. Wszyscy oceniają to z takim ogromnym powątpiewaniem, że to są jakieś tłumaczenia wręcz absurdalne, niewiarygodne. Więc pytanie, za co ktoś komuś robi taki prezent - ocenił.

Żurek o wetach w sprawie kryptowalut

Żurek był też pytany o weta prezydenta Nawrockiego dotyczące ustawy o kryptoaktywach. - Polska jest jednym z ostatnich krajów, w którym ten rynek nie jest uregulowany. Minister finansów przygotował bardzo dobrą ustawę i ta ustawa wielokrotnie jest blokowana przez prezydenta - odparł.

Minister zwrócił też uwagę, aby "patrzeć, jak głosują nad tą ustawą partie polityczne". - Te, które dzisiaj są w opozycji, które można powiedzieć, że są odpowiedzialne za wyhodowanie tej afery, one nie chcą tej regulacji, powołują się na wolność gospodarczą - zaznaczył. Dodał, że prezydenckie weta wyglądają teraz "fatalnie".

Waldemar Żurek o wetach w sprawie ustawy o kryptoaktywach
Źródło: TVN24

Żurek o powiązaniach Romanowskiego z Zondacrypto

Żurek krótko skomentował też sprawę Marcina Romanowskiego.

- W dowodach pojawiają się działania, które miałyby w jakiś sposób uchronić przed wymiarem sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Dotyczy to osób powiązanych z Zondacrypto - powiedział.

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Źródło: TVN24
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Fakty po Faktach
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Tagi:
Waldemar ŻurekKryptowaluty
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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