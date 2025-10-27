Minister Żurek o CPK. "Mamy zasadnicze pytanie"

Żurek o sprzedaży działki pod CPK: śledztwo prokuratury pod kątem korupcji i przekroczenia uprawnień Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wirtualna Polska w poniedziałek opisała, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek poinformował, że sprawa została przekazana do prokuratury.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że śledztwo prokuratorskie toczy się od września, a więc "nie tak długo". - Prokuratura musi zbadać i zadać sobie pytanie, czy przy tym zakupie, w taki sposób, nie doszło do jakichś przejawów korupcji - opisał.

Żurek o CPK: KOWR powinien odmówić

Wskazał, że śledztwo toczy się w sprawie korupcji, ale też pod kątem "przekroczenia uprawnień" opisanego w art. 231 Kodeksu karnego. - Wiemy o tym, że jest teren, który jest objęty strategicznymi planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (...). I mamy KOWR, czyli agencję rządową, która zajmuje się zasobami ziemi rolnej. Ta agencja dzierżawi ziemie różnym osobom i czasem też odsprzedaje zgodnie z tym, co ma w zakresie swojej działalności - tłumaczył Żurek.

- Sytuacja była kuriozalna, bo wszyscy już wiedzieli, że na tej dzierżawionej przez prywatną osobę bardzo dużej nieruchomości planowane są różne działania związane z budową CPK - ocenił. Według ministra "KOWR powinien absolutnie odmówić sprzedaży, wiedząc, że jest już cały program skupu tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, celem budowy portu".

- Nie zrobił tego i my mamy tam pytanie zasadnicze: czy urzędnicy państwowi nie zostali wprowadzeni w błąd przez pracowników KOWR-u - wskazał gość TVN24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD