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Polska

Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Tak zareagowali Szefernaker i Bogucki

X
Katarzyna Kotula: spróbujemy obalić weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Szefernaker/X
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Po tym, jak w czwartek w Sejmie przepadła ustawa o statusie osoby najbliższej, Paweł Szefernaker opublikował zdjęcie, na którym razem ze Zbigniewem Boguckim cieszą się z wyniku głosowania. Wielu polityków skomentowało ten post w ostrych słowach.

W czwartek Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Potrzebna była do tego większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W głosowaniu udział wzięło 431 posłów, zatem do odrzucenia weta wymagana była większość 259 głosów. Za odrzuceniem zagłosowało jednak tylko 232 posłów. Wprowadzona nie została także ustawa wprowadzająca przepisy tej ustawy.

Wieczorem Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker w serwisie X opublikował zdjęcie, na którym wraz ze Zbigniewem Boguckim, Szefem Kancelarii Prezydenta, w sali sejmowej cieszą się z tego rozstrzygnięcia. "Sejm podtrzymał weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wprowadzającej instytucję związków partnerskich" - napisał.

"Cieszycie się jak dzieci"

Na wpis Szefernakera zareagowali politycy.

"Trzeba naprawdę być obsesjonatem, żeby triumfować, bo się Bogu ducha winnym ludziom utrudni codzienne życie" - napisał Adrian Zandberg z Partii Razem.

"Cieszycie się jak dzieci z uprzykrzania życia innym" - oceniła Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Zapewniam obu panów, że to zdjęcie szybko się zestarzeje. I bardzo brzydko. Setki tysięcy Polek i Polaków, którzy od lat czekają na rozwiązania prawne dające im i ich bliskim podstawowe bezpieczeństwo, zapamiętają Wam ten uśmiech na długo" - podkreśliła Agnieszka Pomaska z KO.

"Naprawdę to jest takie zabawne? Dwóch panów ma ubaw, bo udało się nie przyznać minimum praw części naszych obywatelek i obywateli" - napisała Dorota Łoboda z KO.

Poseł KO Paweł Bliźniuk skomentował zdjęcie jednym słowem: "Pogarda".

Weto prezydenta

Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawy wprowadzającej jej przepisy w połowie lipca. - Zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasimałżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie - powiedział.

Rządowa propozycja zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę regulującą między nimi takie sprawy, jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej i kwestie pochówku. Do umowy można byłoby także załączyć aneks zawierający testamenty obu stron.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolskaSejmKarol Nawrocki
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