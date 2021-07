"Nasze stanowisko jest bardzo jasne. Nie poprzemy tej ustawy bez przyjęcia poprawki"

Sroka: Nasze stanowisko jest jasne. Nie poprzemy tej ustawy bez poprawek

"Są pewne granice, których nie przekroczymy"

"Reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce to jest jedna z najgorszych reform"

We wtorek Komisja Europejska upoważniła komisarza Didiera Reyndersa do "użycia środków mających skłonić Polskę do zastosowania się do decyzji i wyroku TSUE" w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Izba ta - pomimo wyroku TSUE - orzeka. KE dała polskiemu rządowi czas do 16 sierpnia na odpowiedź, czy zastosuje się on do decyzji TSUE. Potem możliwe będą sankcje finansowe.