USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy. "Zła wiadomość", "czas działać"

Rzecznik MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że Rada Ministrów odniesie się do decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk ocenił z kolei, że decyzja amerykańskiej administracji to "zła wiadomość".

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Zaledwie kilka godzin wcześniej o wstrzymanie pomocy dla Ukrainy Trump był pytany przez dziennikarzy na konferencji. - Nawet o tym (wstrzymaniu pomocy) jeszcze nie rozmawiałem. Jeśli chodzi o teraz, zobaczymy, co się stanie. Dzieje się wiele rzeczy - odpowiedział.

Decyzja zapadła po piątkowym spotkaniu prezydenta Ukrainy i USA w Waszyngtonie. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni, a Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom. Trump zarzucił mu m.in., że powinien być "bardziej wdzięczny" za pomoc okazaną przez amerykańską administrację.

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News postawił warunek, że powrót do rozmów z Ukrainą będzie możliwy, jeśli prezydent Ukrainy "zaangażuje się w proces pokojowy" i przedstawi "poważne propozycje".

Rzecznik MSZ: do decyzji Waszyngtonu odniesie się Rada Ministrów

Stanowisko resortu spraw zagranicznych przedstawił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Przekazał on, że decyzja administracji Trumpa jest "bardzo istotna" a sytuacja jest "bardzo poważna". - Została ona podjęta bez żadnych informacji, ani konsultacji, ani z sojusznikami NATO, ani z grupą Ramstein, zajmującą się wsparciem walczącej Ukrainy - podkreślił. - Do tej decyzji odniesie się obradująca właśnie Rada Ministrów. Z wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wynika, że będzie to również temat dyskusji na zbliżającej się Radzie Europejskiej - dodał.

Wroński dodał, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski "jest w stałych konsultacjach z naszymi sojusznikami, nie tylko europejskimi". Podał przy tym za przykład niedawną wizytę szefa polskiej dyplomacji w Japonii.

Rzecznik MSZ o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy TVN24

We wtorek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował, że rozmawiał z Radosławem Sikorskim, a tematem rozmowy miała być "koordynacja wysiłków dyplomatycznych, aby przybliżyć prawdziwy i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy".

"Omówiliśmy również dalsze kroki w celu wzmocnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny Polsce za jej stałe zaangażowanie i wsparcie dla Ukrainy" - napisał Sybiha na platformie X.

Andrij Sybiha rozmawiał z Radosławem Sikorskim X Rozwiń

Tomczyk: osłabienie Ukrainy nie działa na rzecz polskiego bezpieczeństwa

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk pytany we wtorek w Radiu ZET, czy wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone doprowadzi do pokoju, ocenił, że "to trudne pytanie", bo "nie wiemy, jak będzie to wyglądało w przyszłości". - Uważam, że wstrzymanie pomocy jest oczywiście złą wiadomością - zaznaczył Tomczyk.

- Jaka będzie sytuacja w kwestii budowania pokoju, to dopiero przed nami - dodał. - To fakt, że jeśli Ukraina nie będzie miała zdolności, to automatycznie będzie się obniżało polskie bezpieczeństwo – mówił wiceszef MON.

Według szefa resortu obrony największym zagrożeniem dla NATO jest Rosja i o tym mówi oficjalna doktryna Sojuszu. – I wszystko, co zmierza w kierunku wzmocnienia Rosji, a osłabienia Ukrainy nie działa na rzecz polskiego bezpieczeństwa – dodaje minister Tomczyk.

Podkreślił również, jak bardzo Polsce zależy na tym, by wojna się zakończyła. - To w interesie całego świata. A w głębokim interesie Polski jest to, by pokój był sprawiedliwy, by nie było za kilka lat sytuacji, że Rosja ponownie będzie chciała napaść Ukrainę czy kraj europejski – komentował.

Hołownia: czas działać

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się we wtorek do decyzji amerykańskiego rządu, ocenił na platformie X, że "decyzję Waszyngtonu Europa musi przyjąć mobilizacyjnie". "Zbrojenia, sankcje, pomoc Ukrainie w obronie przed Putinem. Za co? Za rosyjskie aktywa zamrożone w Europie. Francjo, Niemcy - to nie czas na wahania. Europo, czas działać już teraz" - dodał Hołownia.

Hołownia o decyzji Waszyngtonu w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy X Rozwiń

Siemoniak: nie ma na co czekać

Do decyzji Waszyngtonu odniósł się także minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. "Nikt nie mówił, że doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie będzie prostym i szybkim procesem" - napisał w portalu X. Wspomniał też o roli Polski i Europy. "Polega na utrzymaniu transatlantyckiej jedności Zachodu, siły NATO na czele z USA oraz potencjału Unii Europejskiej" - ocenił szef MSWiA.

"Europa musi mocno ruszyć do ofensywy. Nie ma na co czekać. Bezpieczeństwo, Europo!" - zaznaczył Siemoniak.

Siemoniak o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy X Rozwiń

"Niebezpieczny sygnał"

We wtorek o decyzję administracji Trumpa był pytany poseł Paweł Śliz z Polski 2050. W rozmowie z dziennikarką TVN24 Małgorzatą Mielcarek przyznał, że to "bardzo niebezpieczny sygnał". - Który jest tylko i wyłącznie ku radości Władimira Putina, a niebezpieczny dla Polski, niebezpieczny dla Europy - przyznał.

- Europa musi stanąć na wysokości zadania i wesprzeć Ukrainę, bo Ukraina walczy, ale walczy u siebie, z dala od Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że wzmocnienie teraz Putina może być olbrzymią szkodą dla całej Europy za pięć lub dziesięć lat - zauważył.

Dopytywany o to, jaki sygnał powinien popłynąć z Polski w związku z decyzją Waszyngtonu, ocenił, że "sygnał z naszej polskiej strony jest dość jednoznaczny od samego początku". - Polska zawsze wspierała Ukrainę. Od pierwszych dni wojny przez Polskę przychodziło najwięcej wsparcia dla Ukrainy, tego amerykańskiego, ale także tego europejskiego, które jechało na Ukrainę, więc Polska myślę, że dalej będzie twardo stała za Ukrainą - stwierdził.

Z kolei w ocenie wiceprzewodniczącego klubu Lewicy Tomasza Treli "potrzebujemy konkretnych działań". - Gdyby iść drogą Polski, że Polska wydaje blisko pięć procent PKB, blisko 190 miliardów złotych, gdyby tak zrobiły inne kraje NATO, które są w Europie, dzisiaj sytuacja byłaby zupełnie inna. Donald Trump w moim przekonaniu też inaczej by się zachowywał - przekonywał.

Trela: potrzebujemy konkretnych działań TVN24

Zembaczyński z "rozczarowaniem" patrzy na Trumpa

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński stwierdził w Sejmie, że z "rozczarowaniem" patrzy na działania Donalda Trumpa. - Rozścielił Putinowi do Ukrainy czerwony dywan, a teraz zastawił mu jeszcze szwedzki stół, bo terytorium Ukrainy bez zachodniej broni będzie dla Rosji szwedzkim stołem - skomentował.

- To jest poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ Ukraina to jest nie tylko bufor, powiedziałbym, terytorialny, ale przede wszystkim bufor militarny przed napaścią Rosji na dalszą część Zachodu - podkreślił.

Zembaczyński: Trump rozścielił Putinowi do Ukrainy czerwony dywan TVN24

Nawrocki: to wynik braku wdzięczności Zełenskiego

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki we wtorek w Polsat News mówił z kolei, że wstrzymanie pomocy "to zła informacja dla Ukrainy i dla naszego regionu świata, ale jest ona wynikiem braku wdzięczności prezydenta Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej".

Zapytany czy nie odbiera tej decyzji prezydenta USA krytycznie, odparł, że przede wszystkim widzi problem w prezydencie Zełenskim. - Trump jest twardym negocjatorem, znamy tę poetykę negocjacji prezydenta Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że wysłał on w tym momencie ostatni sygnał do prezydenta Zełenskiego, że musi lepiej traktować swoich partnerów - powiedział kandydat PiS.

Wyraził też nadzieję, że mamy do czynienia tylko z chwilowym kryzysem relacji dyplomatycznych.

