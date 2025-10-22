"Wygrał wojnę wprowadzając nas do NATO". Lech Wałęsa z byłym prezydentem USA

Ursula von der Leyen przywitała się z Lechem Wałęsą w Europejskim Centrum Solidarności Źródło: TVN24

"Ja wygrałem bitwę, ale to Clinton wygrał wojnę wprowadzając nas do NATO i otwierając drogę do Unii (Europejskiej - red.)" - przekazał Wałęsa we wpisie, który zamieścił na Facebooku i Instagramie w nocy z wtorku na środę.

Byli prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych zapozowali do zdjęcia, ściskając dłonie i uśmiechając się do obiektywu. "Ciekawe spotkanie i rozmowa", jak określił je były przywódca "Solidarności", miały miejsce w Nowym Jorku - wynika z kolejnego wpisu.

Lech Wałęsa w USA

Kilka dni wcześniej w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z byłym prezydentem Polski. W harmonogramie Lecha Wałęsy znalazła się łącznie seria spotkań zaplanowanych w 28 miastach USA i Kanady od końca sierpnia do końca października tego roku. Okazją do amerykańskiej trasy Wałęsy była 45. rocznica powstania NSZZ "Solidarność".

"Żywa legenda, która pokonała komunizm i poprowadziła świat ku demokracji, przybywa do Stanów Zjednoczonych i Kanady w ramach swojego pierwszego tournée z wykładami" - czytamy na stronie internetowej organizatora spotkań. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1983 roku w jej ramach odwiedził też m.in. Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlantę, San Diego i Seattle.