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Spotkajmy się w Giżycku! Co przygotowaliśmy na nasze urodziny na Mazurach?

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Giżycko
25-lecie TVN24. Spotkajmy się w Giżycku 13 czerwca
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W sobotę 13 czerwca spotkamy się z naszymi widzami w żeglarskiej stolicy Polski, by świętować wspólnie nasze 25. urodziny. Oprócz dziennikarzy TVN24 w Giżycku spotkać będzie można m.in. ikonę polskiego sportu motorowego Krzysztofa Hołowczyca. Kogo jeszcze? Jakie atrakcje przygotowaliśmy?

Gospodarzami wydarzenia w giżyckiej Ekomarinie będą Piotr Kraśko, Jan Piotrowski oraz Dagmara Kaczmarek-Szałkow, którzy już od kilku dni zachęcają do przybycia na to spotkanie. Prognozy pogody - prosto z giżyckiej kei - przedstawi Tomasz Zubilewicz, a specjalnym gościem wydarzenia będzie reporterka Maja Wójcikowska. Na miejscu obecni będą także reporterzy i prezenterzy TVN24: Jarosław Kostkowski, Adrianna Otręba, Arkadiusz Wierzuk, Paula Praszkiewicz oraz Katarzyna Skalska

Od wczesnych godzin porannych będziemy czekać na widzów, by wypić z nimi kawę, porozmawiać i pokazać, jak wygląda "telewizja od kuchni". Można będzie się sprawdzić w roli reportera czy zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, ale nie tylko, bo pojawią się także wyjątkowi goście.

Urodziny TVN24 w Ekomarinie. Program

Pierwsza relacja z Giżycka już o godz. 6:15. Wśród gości porannego programu znajdzie się Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmowa poświęcona będzie bezpieczeństwu nad wodą, odpowiedzialnemu korzystaniu z uroków jezior oraz wyzwaniom, z jakimi mierzą się ratownicy. Tematem będą także statystyki utonięć oraz działania edukacyjne prowadzone przez MOPR. O mazurskim stylu życia, ratowaniu zabytkowych siedlisk i fenomenie społeczności "ruinersów" opowie Ewa Bakota, twórczyni podcastu "Ruinersi" i laureatka tytułu "Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur".

Na widzów czeka również spotkanie z jedną z ikon polskiego sportu motorowego - Krzysztofem Hołowczycem, który opowie o swoich mazurskich korzeniach, początkach kariery związanych z Rajdem Kormoran oraz wyjątkowym charakterze mazurskich tras rajdowych. W Giżycku spotkamy się również z pochodzącym z miasta architektem i projektantem wnętrz Krzysztofem Miruciem, znanym widzom z popularnych programów telewizyjnych. Nasz gość opowie o drodze z rodzinnego Giżycka do świata telewizji, a także o wyzwaniach związanych z projektowaniem i remontami, również domów letniskowych. 

Kolejnym bohaterem Poranka będzie Karol Jabłoński – wielokrotny mistrz świata w żeglarstwie lodowym, jedna z największych legend tej dyscypliny. Rozmowa dotyczyć będzie zarówno jego imponującej kariery sportowej, jak i szczególnej więzi z Mazurami. 

Co jeszcze zaplanowaliśmy?

Godzina 11:00 - warsztaty pogodowe Tomasza Zubilewicza. Godzina 12.00 - dziennikarze Piotr Kraśko, Jan Piotrowski i Maja Wójcikowska opowiedzą o swojej pracy oraz co się dzieje "W kuluarach" Sejmu. Goście miasteczka będą też mogli poznać twarz słynnego głosu TVN24 i Faktów TVN - Piotra Zworskiego.  Godzina 14:30 - warsztaty reporterskie "Jak opisać historię w 2,5 minuty i przygotować ją w 6 godzin", prowadzone przez Jarosława Kostkowskiego, Adriannę Otrębę, Arkadiusza Wierzuka i Katarzynę Skalską. Godzina 15:30 - quiz wiedzy o TVN24 z Paulą Praszkiewicz.  

Po zakończeniu części antenowej zapraszamy gości do udziału w wydarzeniach specjalnych przygotowanych w Ekomarinie. 

Trasa urodzinowa "Jesteśmy Stąd" to wyjątkowy projekt realizowany z okazji 25 urodzin TVN24. Dziennikarze stacji odwiedzają miasta w całej Polsce, pokazując lokalne historie, spotykając się z mieszkańcami i prezentując ludzi, którzy tworzą charakter swoich regionów. Dotąd odwiedziliśmy między innymi Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Lądek Zdrój, Bielsko-Białą, Łódź, Mińsk Mazowiecki, Zakopane oraz Słupsk.

Zespół zgranych ludzi. Tak pracuje się w TVN24 w Gdańsku
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25 lat TVN24

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TVN24Mazury
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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