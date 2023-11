Wkrótce podpisanie umowy koalicyjnej

W Radiu RMF FM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że "dziś będziemy mówili, jaka jest mapa programowa, co jest najważniejsze dla przyszłej koalicji, jak ma wyglądać podział też stanowisk w prezydium Sejmu i Senatu".

- Pytany, czy w umowie koalicyjnej "będą twarde konkrety czy ogólne sformułowania", odpowiedział, że "będą rozwiązania, które są bardzo konkretne". - To mogę powiedzieć mocno, ale będą też rozwiązania, które są kierunkowe, to znaczy pokazujące, jak wspólnie działać, żeby osiągnąć cel - wyjaśnił.

- Ale to, co jest najważniejsze - ta umowa jest na cztery lata. To znaczy udało się przygotować taki materiał, taki kierunkowy plan, że cztery lata mamy z sobą rządzić - powiedział. - To jest dla Polski najważniejsze. To znaczy, że to nie jest umowa na chwilę - tylko na porządne cztery lata wspólnej pracy - ocenił Krzysztof Gawkowski.